Aseguran que Fabiola Yañez encontró a Alberto Fernández "in fraganti" con otras mujeres en Olivos

Fabiola Yañez, ex primera dama de la Nación, declarará mañana en la causa por violencia de género contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández.

La declaración, que se realizará por videoconferencia desde Madrid, será clave para avanzar en la investigación y podría definir el tribunal que llevará adelante el caso. La audiencia está prevista para las 10 horas y será ante el fiscal federal de Comodoro Py, Ramiro González, quien actualmente está a cargo del expediente.

Luego de que se difundieran algunos videos de la periodista Tamara Pettinato en el despacho presidencial tomando cerveza junto al exmandatario, comenzaron a circular numerosos rumores sobre las visitas que recibía Fernández en la Quinta de Olivos.

En ese marco, la periodista Guadalupe Vázquez anticipó que Fabiola Yañez no solo encontró videos que comprometen a Fernández, sino que "lo encontró in fraganti". Sin embargo, la periodista de La Nación+ no aportó detalles sobre con quién encontraron al expresidente.

El mensaje de Guadalupe Vázquez

Este martes, Yañez ampliará su denuncia inicial, donde detalló que el maltrato, el hostigamiento, el desprecio y las agresiones físicas eran constantes durante su relación con Fernández. Además, se espera que aporte precisiones sobre el contexto de los hechos y responda a las preguntas del fiscal, lo que podría derivar en nuevas medidas de prueba y en una eventual citación a indagatoria del expresidente.

El caso, que actualmente se encuentra en los tribunales de Comodoro Py, podría cambiar de jurisdicción según lo determine la declaración de Yañez. La defensa de Fernández ya ha solicitado que la causa se traslade a la justicia federal de San Isidro, argumentando que allí se encuentra la Quinta de Olivos, lugar donde ocurrieron algunos de los hechos denunciados.

En las últimas horas, Yañez reveló que en 2016, apenas comenzó su relación con Alberto Fernández y se fueron a vivir juntos a Puerto Madero, al departamento de José “Pepe” Albistur, ella quedó embarazada. Sin embargo, su pareja le habría dicho que eso no podía ocurrir y que la relación estaba empezando. Y, en ese contexto, se vio inducida a abortar.