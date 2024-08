Alberto Fernández admitió violencia verbal pero dijo que Fabiola Yañez "fue incentivada" a denunciar

El expresidente Alberto Fernández dio su primera entrevista desde que estalló el escándalo a raíz de la denuncia de Fabiola Yañez. Reiteró que nunca le pegó a su expareja aunque reconoció que hubo agresiones verbales: "Si eso fuera así, yo también lo padecí".

"Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo", insistió en diálogo con el medio español El País.

Y pese a reconocer que "uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo", aclaró que él también fue víctima de violencia verbal por parte de Yañez.

De esta forma, Fernández admitió que la convivencia en Olivos fue conflictiva, con numerosas peleas, pero asegura que los detalles serán esclarecidos en los tribunales, no en los medios. Calificó como "falsas" las acusaciones de la exprimera dama y sostuvo que "alguien la incentivó para que denuncie".

"Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar", añadió.

Además, reveló cómo reaccionó ante la fuerte carta de Cristina Fernández de Kirchner en su contra, donde sostuvo que "no fue un buen presidente" y lo acusó de "los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana" a raíz de las fotos con moretones en el rostro de Yañez.

"No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte", fue lo primero que dijo el exgobernante ante los dichos de su excompañera de fórmula.

"Me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios. Y mucho más cuando siempre contó con toda mi solidaridad y acompañamiento frente al linchamiento mediático que padecía. Reitero que no he sido el autor de ninguna golpiza", insistió.

Por su parte, Fernández también fue consultado por el chat donde Yañez dice que le había pegado las últimas tres noches y su respuesta fue: "Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal".

"Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado", detalló.

"Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta: no le digo “perdón porque te golpeé tres días”. Le digo ‘me siento mal, pará", agregó.

Aseguró que puede demostrar su inocencia y que tiene "muchos testimonios de gente que ha visto cómo fue la vida en Olivos" mientras estuvo como presidente.

"Francamente, no lo logro entender. Vuelvo a repetir, nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer. No tengo el chat, no sé cómo es la conversación, no entiendo de qué está hablando cuando dice que llevo tres días golpeándola. Eso nunca ocurrió", fue su argumentó ante el hematoma del brazo de la exprimera dama que apareció en una foto.

"Hablaré ante el juez, no para que esto se convierta en una suerte de carancheo mediático", sentenció Fernández. Hasta este lunes, el ex Jefe de Estado solo se había limitado a compartir un comunicado en redes sociales el pasado martes tras conocerse la acusación.