Causa AFA: Pablo Toviggino ya declara ante la Justicia

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino se presentó en los tribunales de Retiro para prestar indagatoria.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, arribó pasadas las 11 de la mañana de este miércoles al Juzgado en lo Penal Económico N.° 5 de Diego Amarante, ubicado en la Avenida de los Inmigrantes 1950, para cumplir con su declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga una millonaria irregularidad financiera.

La investigación, que también tiene como principal imputado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, gira en torno a la presunta retención indebida de aportes por una cifra que asciende a los 19.000 millones de pesos.

Indagatoria ante el juez Diego Amarante Minutos después del comienzo de la jornada judicial, Toviggino ingresó al edificio de la Avenida de los Inmigrantes 1950. Acompañado y asesorado legalmente por su abogado, Marcelo Rochetti, el dirigente se dirigió directamente al segundo piso del inmueble.

La expectativa por la presencia del tesorero de la AFA pasa por si adopta la misma estrategia de defensa que ya utilizaron Víctor Blanco, ex presidente de Racing, Cristian Malaspina, actual mandamás de Argentinos Juniors y Gustavo Lorenzo, director general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los mencionados optaron por entregar a la Justicia un escrito con el propósito de evitar preguntas.