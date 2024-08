Violencia de género y amenazas de suicidio: ¿Crónica de un final anunciado para Alberto Fernández?

La abogada defensora del ex presidente Alberto Fernández intentará que la causa judicial por violencia de género salga de Comodoro Py, mientras que Mariana Gallego, patrocinante de la ex primera dama Fabiola Yañez, prepara la estrategia judicial con su clienta.

¿Quiénes fueron los testigos de las agresiones y por qué Alberto Fernández le dijo a su entorno que se quitaría la vida?

"Luis. Yo no hice eso. No entiendo cómo podes creer eso que hice. Estas? Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así. Por lo menos escúchame antes de que me pegue un tiro". El jueves a las 22.43, Alberto Fernández le envió cuatro mensajes al dirigente piquetero cercano a su gobierno, Luis D'Elía.

El dirigente no le contestó. No era la primera persona que recibía mensajes de este tipo del ex presidente quien amenazaba con quitarse la vida.

Una hora antes, el dirigente social lo había invitado a suicidarse previamente a dejar una carta pidiéndoles disculpas a Fabiola Yañez, sus hijos y al pueblo argentino.

D'Elía terminó denunciando y Fernández llamando a media docena de abogados para que lo defiendan.

Las fotos viralizadas muestras a Fabiola Yañez con aparentes marcas de violencia de género.

El exmandatario terminó eligiendo, por un descarte que no hizo él sino los letrados, a Silvina Carreira una especialista en derecho de familia que tiene su estudio jurídico en Lanús y supo ser vicepresidenta del colegio de abogados de ese distrito.

Carreira tiene vínculos con abogados vinculados con los servicios de inteligencia como Franco Bindi, exdueño del Canal Extra TV y cercano a la diputada libertaria Marcela Pagano.

La letrada fue su representante legal en el canal y la impulsora de que Flow sumase en la grilla a la señal. No tuvo éxito.

El objetivo por estas horas de Carreira es evitar que la causa por "violencia de género" continúe en Comodoro Py.

La abogada llegó luego de la negativa de Maximiliano Rusconi – exabogado de Lázaro Báez y actual de Diego Lagomarsino y Julio De Vido- en defender a Alberto Fernández por una cuestión de honorarios.

Barbitta, defensora del expresidente en la Causa Seguros, no quiso quedar envuelta en la defensa de un potencial golpeador de mujeres.

El viernes por la noche, Alberto Fernández recibió a los efectivos de la Policía Federal, enviados por el fiscal Ramiro González –Carlos Rívolo colabora con él- que le secuestraron 22 pen drives, dos teléfonos celulares, dos memorias y un IPad. Los vecinos del River View, apenas, escucharon el timbre.

El plan de Mariana Gallego, que viajó en las últimas horas a España a encontrarse con Fabiola Yañez, era que su clienta declare por zoom este sábado. Pero no quiere que la ex primera dama deba hacerlo en dos ocasiones en un término acotado. Otros tiempos para Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

Es que prefiere que la Justicia defina quién investigará los hechos denunciados que podrían terminar con el expresidente tras las rejas.

Fabiola Yañez grabó dos notas con medios argentinos. Su relato, aseguran los que vieron las entrevistas, es "fulminante".

Habla de los hostigamientos, golpes, amenazas, violencia psicológica y la psicopateada –tal como mostró D'Elía- de un Alberto Fernández que aseguraba que se mataría si lo denunciaba su exmujer.

Es que si los hechos denunciados se comprueban, los delitos sumarían sus penas y Alberto Fernández no podría esquivar la cárcel pues tiene antecedentes penales y, según Yañez, violó la perimetral al continuar enviándole mensajes por WhatsApp tras la denuncia.

Por todo ello, más la difusión inesperada, de los chats y fotos, que acreditarían la violencia física ejercida por el exmandatario nacional, las pocas personas que lo frecuentan prefieren que no dé entrevistas ni que se publique la nota ya realizada con El País de España.

El juez federal Julián Ercolini también espera definiciones y en caso que siga siendo el magistrado de la causa ya tiene pensado una docena de testigos que deberán pasar a declarar por Comodoro Py.

Desde exfuncionarios que habrían encubierto las "golpizas", incluso "estando embarazada de ocho meses", hasta la maquilladora personal de Fabiola Yañez, que "hacía milagros para tapar el horror".

No sólo eso. También pediría otra batería de pruebas en la Quinta de Olivos, analizará el contenido de los celulares secuestrados y, en caso que se comprobase que la víctima sigue en peligro, podría pedir la detención inmediata del ex presidente que aseguraba ser el político que terminaría con el "Patriarcado en la Argentina".