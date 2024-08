Para Mayra Mendoza, Alberto Fernández "se conoció la bragueta siendo presidente"

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández sigue sumando repudio desde todos los sectores, sobre todo desde el kirchnerismo duro, el espacio de la expresidenta que busca despegarse de la figura del expresidente. Este domingo, la que volvió a hablar fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una de las alfiles más fieles de Cristina Fernández de Kirchner en territorio del conurbano bonaerense.

Mendoza brindó una entrevista con el programa de radio Milenium "A confesión de parte", donde cargó duramente contra Alberto Fernández al decir que "resultó un irresponsable, mediocre, vago, violento y una basura".

"Tengo muchísima bronca, muchísima frustración también, pero no es la primera vez que me pasa. Ya lo hemos vivido y lo hemos sufrido, padecido, en otros momentos, en situaciones. No con cada uno de los dirigentes políticos que, bueno, se conoce públicamente cómo accionan, cómo abusan del poder, sino con cada uno de los femicidios que siguen sucediendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, ¿no?", dijo la intendenta de Quilmes.

Y agregó: "Con la violencia con la que, lamentablemente, tenemos que convivir. Y este caso en particular creo que es una especie de frutilla del postre, de alguna manera. Porque no solamente Alberto Fernández tiene que pedir perdón por esta situación en particular, sino por haber traicionado a Cristina, que es la persona que lo eligió, pero lo eligió como un dirigente político para darle la posibilidad y el honor de gobernar la Argentina, y él resultó un irresponsable, un mediocre, un vago y un violento".

"Y el que tiene que pedir perdón es Alberto Fernández por haber traicionado la confianza de ella, de haberla violentado también a ella, de haber traicionado a la militancia y a todo el pueblo argentino porque quienes lo eligieron Alberto lo eligieron porque Cristina confió en él y porque tenía cosas que hacer en este país como recuperar el salario de los trabajadores y no hizo nada de eso todo lo contrario, resultó una basura", punzó en la entrevista.

También dijo: "Traicionó a Cristina. Cristina eligió a un dirigente político. Este dirigente político resultó un estafador. O sea, ¿por qué? Cristina lo que hizo es darle la posibilidad al peronismo de que vuelva a gobernar, que terminemos con un ciclo de cuatro años de neoliberalismo para que el peronismo haga lo que tenía que hacer y eligió un dirigente peronista. Y ese dirigente terminó siendo lo que hoy conocemos".

"Lo único que tenía que hacer este hombre era trabajar. Y se conoció la bragueta estando de presidente. Entonces, dejemos de ser hipócritas, de querer responsabilizar a Cristina de algo que hizo un tipo, este tipo", finalizó.