Tras el cara a cara, Mauricio Macri mostrará hoy su fastidio con la gestión Javier Milei

Tal cual adelantó MDZ, la charla entre Mauricio Macri y Javier Milei fue bastante más tensa de lo que el oficialismo dejó trascender y hoy a la tarde el expresidente lo dejará más que en claro al apoyar la orientación del gobierno, aplaudir el modelo económico pero también al criticar la absoluta desazón con la falta de gestión en la mayoría de los ministerios.

El encuentro de Milei con Macri fue luego de varios meses sin verse las caras. El último encuentro cara a cara fue el pasado 8 de mayo a la medianoche, al finalizar la firma del Pacto de Mayo en la que el "presi" dejó trascender que lo habían "ninguneado" no solo por hacerlo pasar frío sino por no darle un ámbito especial como único antecesor presente. Milei dijo, como toda explicación, que no sintió tal desprecio y que inclusive bajó a saludarlo especialmente cuando terminó la actividad.

El diálogo entre los aliados en tensión fue amena pero firme. El Presidente recorrió todo su repertorio de mensajes económicos y su interlocutor, cuando empezó a hablar sobre su verdadero motivo, encontró poca receptibilidad. Igualmente, tuvo tiempo no solo para pedirle que Santiago Caputo deje de esmerilar al PRO a través de los medios y decir que ese partido iba a desaparecer en el medio de la fusión que propone Patricia Bullrich.

Santiago Caputo, el hombre del poder de Milei

Fue en ese momento en el que Milei le endilgó que también él estaba cansado. "Sabes lo que pasa Mauricio, que a mí también me rompe las pel... que vos vivas diciendo que yo soy un boludo y que no se gobernar, que la gestión es un desastre".

Fue ahí donde el ex presidente le replicó y confirmó su pensamiento ante su interlocutor. "Porque es así Javier!" le exclamó. Acto seguido, le dejó en claro que iba a decir eso en su discurso de este jueves en La Boca más allá que también expresará su apoyo a las medidas que adoptó el presidente en materia económica y de política internacional, fundamentalmente por su lucha en favor de la democracia en Venezuela.

Macri ya está promocionando el acto de esta tarde, que contará con tres paneles. Uno de nuevos liderazgos, otro de intendentes y el último de gobernadores. El cierre, no antes de las 18.30, estará a cargo del expresidente. En redes sociales lo compartió con un hashtag que marca la impronta que le dará a su discurso: "Nuevo PRO".

El mensaje de Macri en redes sociales para anticipar el acto de esta tarde.

Santiago Caputo salió a hablar y opinó sobre el ex presidente. “Tengo una excelente opinión del presidente Macri. Conmigo en particular siempre ha sido extremadamente generoso. Creo que sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar. Admiro la construcción que hizo el Pro los últimos años y aparte yo vengo de esa escuela”, dijo el asesor presidencial. Según parece, al expresidente no le sonó sincero este reconocimiento.