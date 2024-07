Quiénes fueron los presentes y ausentes del Pacto de Mayo

El presidente Javier Milei logró que en Tucumán, para firmar el Acta de Mayo, se reunieran distintos gobernadores, legisladores, expresidentes y distintos empresarios, para ser partícipes de esa rúbrica y del comienzo de la nueva etapa de su gestión libertaria. Dentro de la Casa Histórica, el jefe de Estado junto con los 18 gobernadores presentes prestaron su firma para apoyar el Acta de Mayo que tiene 10 puntos refundacionales para la Argentina. Quiénes estuvieron y cuáles fueron las ausencias a este evento de la política en una fecha tan especial.

Los gobernadores

De los 24 gobernadores, estuvieron presentes 18: Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza). También dieron el presente Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Los ausentes fueron Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz; Ricardo Quintela, de La Rioja; Axel Kicillof, Buenos Aires; Gustavo Melella; Gildo Insfrán, Formosa y Sergio Ziliotto, La Pampa. El único que no confirmó por la negativa fue Vidal, que se mantuvo dudoso hasta que comenzó la vigilia.

Los gobernadores luego de firmar el Acta de Mayo.

El oficialismo

El Gabinete también dio el presente en el Pacto de Mayo, y vio desde afuera como fue toda la firma del Pacto de Mayo entre Milei y los gobernadores. Los presentes de esta cúpula del Gobierno fueron: Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia; Sandra Pettovello, Capital Humano; Luis Caputo, Economía; Federico Sturzenegger, Desregulación y Transformación del Estado; Patricia Bullrich, Seguridad; Luis Petri, Defensa; Diana Mondino, canciller; Mario Russo, Salud; Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Javier Herrera Bravo, secretario de Legal y Técnica; Manuel Adorni, vocero presidencial; Eduardo Serenellini, secretario de Prensa; José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo; Lisandro Catalán, vicejefe de Interior; María Ibarzabal, secretaria de Planeamiento Estratégico y Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia.

Además, dieron el presente los legisladores de LLA, que gran mayoría viajó de manera conjunta Tucumán y volverán de la misma manera.

La oposición dialoguista

Al evento organizado ceremonialmente por Karina Milei también aparecieron algunos diputados de la oposición, como Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Damián Arabia y Rodrigo De Loredo. También dio el presente el expresidente Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá, los únicos dos exmandatarios que aceptaron la invitación.

Macri dio el presente en el Pacto de Mayo.

Empresarios

También confirmaron la asistencia los líderes de las cámaras empresarias como Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural; Daniel Funes de Rioja, Unión Industrial y Javier Bolzico, Asociación de Bancos

Los ausentes

Los ausentes del evento fueron más de uno, aunque muchos se esperaban que así fuera, como la no presencia de Cristina Fernández de Kirchner, o de Alberto Fernández. Tampoco fue al Pacto María Estela Martínez de Perón ni Eduardo Duhalde, otro expresidente de la Argentina.

Otra ausencia fuerte fue la de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Villarruel no asistió al Pacto de Mayo en Tucumán.

Por último, y la que más hizo sonar la alarma, fue la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Pacto de Mayo, que no asistió, según su entorno, por estar con un grave cuadro gripal que no le permitió asistir a Tucumán. Tenía su pasaje reservado pero los médicos le aconsejaron que se quede. Lo mismo ocurrió el viernes, cuando no estuvo en la jura del ministro Sturzenegger en Casa Rosada.