Lucha antigranizo: Félix y Molero analizan los costos para mantener dos aviones en el sur

Hace dos semanas el Gobierno provincial decidió dejar de financiar la lucha antigranizo y desvincular a los pilotos de AEMSA. Los productores del sur de Mendoza alzaron la voz y fue el propio ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu quien les ratificó la decisión indeclinable del gobernador Alfredo Cornejo.

En el sur buscan reactivar la lucha antigranizo.

En reuniones con las cámaras de comercio de Alvear y San Rafael, el funcionario les acercó una propuesta: armar un proyecto para mantener activa la lucha antigranizo con dos aviones en el sur de la provincia.

Ante este escenario, los intendentes se pusieron al frente de la elaboración de la propuesta. Ayer a la tarde se celebró la primera reunión en la municipalidad de General Alvear. En el encuentro estuvieron presentes el jefe comunal local, Alejandro Molero, y el intendente de San Rafael, Omar Félix. En la mesa también se sentaron el senador provincial del PJ, Mauricio Sat, Julio Eluani de Contingencias Climáticas y el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero. (MDZ)

En este primer encuentro los intendentes analizaron la información y se concentraron en los costos del proyecto, un elemento clave para mantener su vigencia en el tiempo. “Primero debemos recopilar la información, analizar costos y luego ver posibilidades de desarrollar una forma de negocios. Una vez que esté todo eso sabremos las posibilidades reales de un sistema sustentable y con resultados fehacientes”, dijo Omar Félix.

“Si no tenemos claros los costos no podemos salir a buscar financiamiento para lograr un esquema de negocios. Hay que buscar un sistema combinado. Un municipio solo no lo puede afrontar ya que no es una de sus funciones. No podemos hacernos cargo de algo por lo que descuidaremos otras obligaciones. Debemos pensar en conseguir un sistema creativo que se sustente con el menor esfuerzo de todos los beneficiarios”, agregó el jefe comunal de San Rafael.

Por su parte, Alejandro Molero destacó el diálogo para llegar a una solución con respecto al tema de la lucha antigranizo. “Vamos a trabajar en distintas variables y formas de financiamiento. Queremos tener claro el costo y una vez eso, veremos cuál será la fuente del financiamiento”, dijo el intendente de General Alvear.

“Tenemos que ser cautos a la hora de proponer una solución. Ahora estamos en el paso de análisis de costos y recopilación de información. La idea es la participación público-privada”, añadió Molero.

Omar Félix, intendente de San Rafael. (MDZ)

Entre el jueves y el viernes, los organismos provinciales enviarán más datos e información a los intendentes. La semana que viene habrá otro encuentro porque el objetivo es entregar el plan en 15 días a Alfredo Cornejo. Por ahora, se sabe que la provincia pondrá a disposición dos aviones, los radares y las bengalas que haya en stock. Los municipios y los privados deberán hacerse costo del mantenimiento y de los salarios de los pilotes que se planea contratar solo por la temporada de verano.