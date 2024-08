Un senador libertario afirmó que "en el entorno de Javier Milei lo están perjudicando"

Las tensiones entre los Milei con Victoria Villarruel empiecen a generar bandos marcados dentro de La Libertad Avanza y, aunque no se trate de un quiebre, cada vez son más notorias las diferencias entre quienes están del lado del presidente y los que respaldan a la vice. En este contexto, el senador oficialista Francisco Paoltroni subió la apuesta dentro de la interna y aseguró que "en el entorno del presidente Javier Milei hay quienes juegan negativamente y lo están perjudicando".

"Yo dije que no soy un obsecuente ni lo voy a ser nunca y al entorno no le gusta", lanzó el legislador de La Libertad Avanza en declaraciones por CNN Radio.

A pesar de no mencionar a nadie en particular, los dichos de Paoltroni parecieron dirigirse contra Karina Milei. El legislador ya había mostrado cierto malestar sobre el accionar de la Secretaria General de Presidencia en torno en el conflicto con Francia y en donde había salido a defender a Villarruel.

"Es una dificultad que la mesa sea tan chica para gobernar un país tan grande. Ya hemos tenido experiencias con gobiernos que no escuchan", había señalado la semana pasada.

Paoltroni puso como ejemplo la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema, un tema que ya expuso varias veces su rechazo. "¿Cómo van a proponer al juez Lijo que es el más impresentable para la Corte Suprema?", preguntó indignado sobre la iniciativa que impulsa Milei. Y consultado sobre los motivos del mandatario para elegir al magistrado, fue tajante: "Indudablemente hay alguien que lo asesoró mal".

"No me callo y estoy convencido de que esto le hace daño al presidente. No quiero que fracase mi presidente ni las ideas de la libertad", sentenció.