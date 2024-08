Diputado libertario dijo que “es momento de pensar en un juicio político a Axel Kicillof”

La decisión de las petroleras YPF y Petronas de desarrollar la planta de Gas Natural Licuado (GNL) en la localidad rionegrina de Punta Colorada y no, como lo indicaría la lógica para una inversión de semejante magnitud, en una ciudad con desarrollo industrial y portuario como los es Bahía Blanca. Provocó que desde la oposición responsabilicen al gobernador Axel Kicillof, que por no adherir al RIGI la provincia de Buenos Aires haya perdido la inversión más grande de las últimas décadas de la Argentina.

Tras el anuncio de la petrolera estatal y la posterior conferencia de prensa del gobernador bonaerense, en la que culpa al presidente Javier Milei de la decisión tomada por YPF, las redes sociales se hicieron eco de los cuestionamientos de legisladores, intendentes y referentes opositores contra Kicillof.

Desde la oposición centraron sus cuestionamientos a la no adhesión al RIGI nacional y en que, por ahora, lo del RIGI bonaerense sea solo uno de los tantos anuncios vaciós de Kicillof. Pero el diputado libertario Guillermo Castello, del unibloque “Libre”, fue un poco más halla preguntándose si las acciones del gobernador no eran causales de juicio político.

Desde el 8/7 Kicillof tenía para aprobar mi proyecto de ley de adhesión al RIGI, pero su incompetencia nos hizo perder la inversión más importante de la historia.

Me pregunto si no constituye una causal de Juicio Político por "falta de cumplimiento de los deberes de su cargo". pic.twitter.com/N5p5et2WFN — Guillermo Castello (@grcastello) July 31, 2024

En diálogo con MDZ, Castello reconoció que era prácticamente imposible que los demás bloques legislativo avancen con su sugerencia de juicio político al gobernador: “Nunca harían algo así, ni siquiera lo sugerirían porque son parte de la casta. Soy consciente de que no va a prosperar; se necesitan las dos terceras partes de la legislatura, que sería toda la oposición y una parte del oficialismo.”

“Se que lo que propongo es algo que no cae bien en la política, pero deberíamos cuestionarnos si los cargos son hasta terminar el mandato, hagan las cagadas que hagan o si utilizando alguno de los mecanismos establecidos en la Constitución provincial, pueden interrumpirse”, agrego el diputado libertario.

Castello, aclaró: “Yo digo que habría que pensarlo y más con los antecedentes de Kicillof en sus 20 años de muy mal desempeño en la función pública, amerita el juicio político No nos olvidemos que gracias a él todos tenemos que pagar los más de 16 mil millones de dólares del juicio de YPF, y ahora por su incompetencia y su jueguito ideológico nos priva a todos los bonaerenses de la mayor inversión de los últimos años. Creo que es momento de poner un punto y decirle hasta acá llegaste Kicillof”

Guillermo Castello, diputado provincial del unibloque "Libre"

Foto: Archivo MDZ

“Con las decisiones que toma en perjuicio de los bonaerenses, Kicillof está perdiendo la legitimidad de origen circunstancial que le dio haber ganado las elecciones, sus actos de gobierno lo están poniendo en jaque”, sostuvo Castello.

La oposición le responde a Kicillof

Los referentes opositores en la Legislatura bonaerense cuestionaron la conferencia de prensa del gobernador, pidiéndole que no se victimice y que se haga cargo de sus errores que llevaron a que la inversión de YPF y Petronas se traslade a la provincia de Rio Negro.

En diálogo con este medio, Nahuel Sotello, presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, dijo “La provincia de Buenos Aires se quedó sin la obra más importante. Los bonaerenses perdimos una posibilidad de trabajo en una provincia que se hunde cada vez más con la no gestión de Kicillof, que piensa en como ser presidente en el 2027 olvidándose que es gobernador”

“Y encima lo tenemos que soportar en modo víctima. Sus malas decisiones, cuando era ministro de economía nos hicieron perder más de 16 mil millones de dólares y ahora como gobernador nos hace perder una de las inversiones más grandes y la culpa nunca es de él, siempre es de otro. Hay que terminar con el gobierno de Kicillof, que lo único que hace es llorar ideología y perder oportunidades.”, destaco el titular del bloque libertario puro.

Agustín Forcheri, presidente del bloque PRO en la Cámara Baja provincial, afirmó: “Mientras que otras provincias trabajaban para atraer inversiones, Kicillof se dedicó a pelear con el Gobierno Nacional y hoy nuestra provincia paga las consecuencias, perdiendo una oportunidad crucial para su desarrollo”

“La inacción, las excusas y la necesidad de oponerse del gobernador, atentaron contra las inversiones, el desarrollo y la generación de empleo para los bonaerenses. Desde la aprobación de la Ley Bases el PRO reclamo a Kicillof que adhiera al RIGI -añadió-Presentamos un proyecto haciendo su trabajo; Kicillof perdió el tiempo y la provincia se queda afuera de una oportunidad histórica”, destaco el jefe de la bancada amarilla.

Desde el bloque de diputados UCR Cambio Federal, Diego Garciarena, dijo a MDZ “Si el RIGI no es importante para que dijo que iba a mandar a la Legislatura un RIGI bonaerense.”

“Kicillof cometió un grave error que perjudicó a la provincia. Le pido al gobernador que no pierda más tiempo y mande el RIGI que prometió a la Legislatura, hay varias inversiones importantes de varios miles de millones de dólares que están en riesgo”, remarcó el jefe radical

En cuanto a las acusaciones de que el presidente fue el responsable de que la provincia se quede sin la planta de GNL, Garciarena afirmo “ No le creo a Kicillof que los directivos de PETRONAS respondan a Milei -preguntándose- ¿Una empresa, cualquiera que sea, se va a perder 50 mil millones de dólares por un capricho? Lo que ven es que la provincia no ofrece garantías para una inversión de semejante magnitud; por eso le pido al gobernador que no pierda más tiempo y mande su RIGI a la Legislatura. “

A todo esto, desde el bloque PRO Libertad, manifestaron que “Kicillof es el único responsable de que YPF no haya elegido a la provincia de Buenos Aires”; Florencia Retamoso, titular del bloque bullrichista anticipo que pedirán que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco vaya a la Legislatura a dar explicaciones de porque la provincia no adhirió al RIGI

Y cargando contra el gobernador, Retamoso disparo “Que se puede esperar de quien salió a bancar el golpe de estado de Maduro -agregando- Kicillof está en una pelea encarnizada para crear un régimen paralelo que le permita tener un control político de las inversiones, con su postura lo único que está consiguiendo es seguir postergando el progreso de los bonaerenses”, finalizo la referente de Patricia Bullrich en la Cámara de diputados provincial.