Axel Kicillof culpó a Milei de que YPF haya elegido a Río Negro para su mega inversión

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno provincial a horas de que se definiera que la planta conjunta de GNL entre YPF y la estatal malaya Petronas, por unos US$ 30.000 millones, se construirá en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires.

Por esto, Kicillof apuntó al presidente de la Nación y afirmó: "Los directivos de YPF son funcionarios del presidente Milei". Además, el gobernador calificó a la decisión como "intempestiva" y dijo que se tomó "de manera absolutamente sorpresiva y por fuera de los compromisos" acordados".

Según Kicillof, los directivos de YPF son "funcionarios del presidente Milei" y lo que hicieron ayer fue acatar una decisión del primer mandatario. "Estamos ante un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del Presidente de la Nación porque como resultado de un capricho absolutamente guiado por cuestiones ideológicas, políticas, está poniendo en riesgo un proyecto muy pero muy importante para el país y para la provincia en el que estamos trabajando tal como conté la vez pasada y hoy voy a repasar, hace 10 años", dijo Kicillof.

Por otra parte, el gobernador habló de que "se han sembrado confusiones" y al respecto aclaró sobre "la localización de la planta de GNL" que "no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la Provincia de Buenos Aires al RIGI Nacional". Entonces, detalló: "Si la empresa entra al RIGI Nacional y esto fue mal informado en muchísimas cosas, si entra al RIGI Nacional, tiene los beneficios, obtiene los beneficios del RIGI Nacional más allá de en qué provincia instale la planta, más allá de dónde haga la inversión, es decir, adherir al RIGI Nacional le da beneficios impositivos, beneficios jurídicos, jurisdiccionales, beneficios también asociados a la disponibilidad de los recursos en las divisas, ya hemos discutido sobre nuestra posición sobre el RIGI Nacional, pero la verdad es que si rige el RIGI Nacional, una empresa adhiere, entonces tiene todos esos beneficios más allá de qué la provincia lo haga o no".

Además, Kicillof dijo que "no es un Boca - River entre provincias", sino que "es una inversión importantísima para el país". E insistió contra Milei: "Es clarísimo que a Milei y al Gobierno nacional no le importa ni la producción, ni el trabajo, ni las condiciones de vida, menos todavía en la provincia de Buenos Aires".

También se refirió a los “insultos” con los que Milei califica a “cualquiera que no esté de acuerdo” con su pensamiento o que lo cuestione: “Yo sería comunista igual que Larreta, Macri y López Murphy. No tiene ningún asidero. Son raptos, enojos con los que no piensan igual que él. Mi ideología es bien conocida. Soy peronista, creo en la Justicia Social, la independencia económica y la soberanía política”, sostuvo.