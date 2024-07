El tajante análisis de José Luis Espert sobre la fuerte caída en los mercados

El diputado nacional y economista José Luis Espert se hizo eco del comportamiento negativo que mostró los mercados en las últimas semanas, a raíz de la suba del dólar blue y del riesgo país, sumado a la caída de bonos.

El legislador reconoció la inquietud por estos datos, pero advirtió que es parte de la reconstrucción del país. "Hay un vaso medio vacío, que son las últimas dos semanas, en las que los mercados nos han dado un llamado de atención", admitió.

En una entrevista por A24, analizó los indicadores adversos que pusieron en alerta al Gobierno: "Ha subido 400 puntos el Riesgo País, aumentó unos $300 el dólar y durante junio el Banco Central no acumuló dólares".

De todas formas, Espert evitó relacionar la reacción de los mercados a los anuncios que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes pasado junto con el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

"Al mercado no le gustó que no hubiera certeza de cuándo se termina el cepo. Pero le quiero decir al mercado que el cepo se va a terminar, ojalá suceda antes de fin de año. No voy a putear al mercado por dos semanas que juega en contra", argumentó.

En cambio, el referente de La Libertad Avanza hizo foco en la parte positiva: "El Banco Central ha acumulado 10 mil millones de reservas netas, el riesgo país era el doble en septiembre de 2023, el dólar libre ajustado por los precios hoy sería de $ 2.600 y estamos en $1.400".

"Entonces, hay un medio vaso vacío, que son las tapas (de los diarios) de los últimos días, pero hay un medio vaso lleno porque veníamos de un lugar horrible y estamos muchísimo mejor que en ese lugar horrible", sumó.

Además, señaló que es importante que la gente entienda que la recuperación "no va a ser siempre una línea recta y que va a haber algunos vaivenes".

En esa planteo, aprovechó e hizo un paralelismo con el gobierno de Carlos Menem. "Hasta que acertó con la convertibilidad en marzo del 91, tuvo dos estallidos hiperinflacionarios: uno en 1989 con el Plan Bonex y el otro en 1990, que lo terminó con el decreto 435. Eso fue antes de comenzar uno de los períodos más virtuosos de la democracia, que fueron los cinco años del 91 al 96", cerró.