Alerta y denuncia por riesgo de contaminación en el Dique Potrerillos

La concejal Paloma Scalco, representante del peronismo en el departamento de Luján de Cuyo, lanzó una denuncia pública que alerta sobre la posibilidad de que el agua del Dique Potrerillos esté en riesgo de contaminación. Scalco, en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, afirmó que tanto ella como instituciones importantes, incluyendo la Universidad de Congreso, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y Aguas y Saneamientos Mendoza (Aysam), no han podido acceder a información crucial sobre el estado del agua. Esta falta de información ha generado preocupación en la comunidad, especialmente en relación a las obras futuras planificadas para la zona. La denuncia subraya la necesidad de una mayor claridad y acceso a datos para garantizar la seguridad y calidad del agua para el consumo de todas y todos los mendocinos y que el Ejecutivo realice la declaración de impacto ambiental.

La concejal destacó que en la Municipalidad de Luján de Cuyo están "todos planteando exactamente lo mismo en cuanto a qué va a pasar con el agua que tomamos las mendocinas y los mendocinos. Esto tiene que ver con el proyecto de desarrollo del Perilago Potrerillos. Hoy está en discusión el avance de este proyecto y lo que no está claro es cómo se va a hacer el proceso del tratamiento de los afluentes cloacales", dijo Scalco.

"Potenciar el turismo, y potenciar a Potrerillos particularmente como destino turístico es clave, es una actividad económica muy importante. En una Mendoza que sabemos que está medio estancada, generar turismo y trabajo ahí, es clave. Pero cuidar nuestros recursos es fundamental", comentó Scalco y explicó que el proyecto está dividido en dos etapas: "Hoy se está avanzando en la primera etapa que debería tener ya planificada una planta de tratamiento de agua y de cloacas que hoy no la tiene". Agregó que el jueves pasado "fue la audiencia pública de este proyecto y todos los organismos planteamos las mismas inquietudes al desarrollador. Él no puede dar fe de que sea esta misma organización la que va a financiar las plantas de tratamiento de agua y cloacas que son necesarias para un proyecto de esta envergadura. Lo cual es sumamente preocupante".

Scalco dijo que se trata de capitales locales y "quien está al frente del proyecto es un vecino de Luján de Cuyo, lo cual creo que hay que ponerlo en valor. Pero como lo que está en riesgo es el agua de los mendocinos, y que la misma termine contaminada porque los afluentes cloacales terminan en el dique o contaminan las napas, es importante que esto se sanee en esta instancia que todavía no ha sucedido". En este sentido, el desarrollador "no ha podido dar muestras, pruebas ni garantías de quién lo va a financiar".

Estas cuestiones fueron expresadas en la audiencia pública "yo particularmente planteé que necesitamos claridad respecto a cómo va a ser el tratamiento de los afluentes cloacales y dónde se va a construir algún tipo de planta, quién la va a financiar. No lo hice solo yo, fueron muchos y la respuesta que tuvimos es que habían ciertas conversaciones informales ante el Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), que a lo largo del tiempo ha financiado muchos proyectos de agua y de cloacas, pero todos sabemos que a partir del 10 de diciembre la obra pública nacional en el país se cortó", dijo.

Además, "en el expediente donde hoy está tramitándose la declaración de impacto ambiental, no consta ninguna de estas tramitaciones ante el Enohsa. Aysam, como operador exclusivo de esa zona de agua plantea que no está dentro de su plan de obras. Es decir que ni ahora ni en los próximos tres años tiene planeado invertir en construir una planta de tratamiento de afluentes en la zona. Aysam mismo dice que tendría que hacerse cargo el desarrollador y él no se da por enterado", explicó Scalco.

Si bien Luján es operador de agua, no lo es de esa zona. Sin embargo, Scalco expresó que "la preocupación la tenemos igual porque el Dique Potrerillos es como el tanque de agua de los vecinos de Mendoza. Si el agua, o ese lugar se contamina tanto el agua que va a llegar a la planta de aguas Luján, como la que va a llegar por Aysam del resto de los mendocinos va a estar contaminada. Esto es muy preocupante y necesitamos respuestas en esta instancia para que no pase como ha pasado en otros lados que se terminó contaminando y tuvimos que salir a subsanar tarde".

En cuanto a los pasos a seguir, la concejal planteó que "hoy se está haciendo la última etapa antes que el proyecto consiga la evaluación de impacto ambiental que es lo que le permite avanzar. Participamos de la audiencia pública que fue el último paso y hasta mañana tenemos tiempo para presentar ampliaciones en cuanto a las observaciones que se hicieron, y tendría el desarrollador también la posibilidad de presentar algún nuevo plan que, hasta ahora, no lo ha hecho. Después es el gobierno de la provincia el que le va a dar, o no, la declaración de impacto ambiental". Hasta ahora no hay respuestas, pero esperan que "prime el criterio científico y el del sentido común. Es decir, que hasta que esta situación no esté saldada no se puede avanzar porque el daño puede ser sumamente grave".

Por otra parte, Paloma Scalco volvió a resaltar la unidad en este caso particular, y dijo: "Soy de la oposición y la verdad es que en muchas cosas no coincidimos, pero en esta estamos absolutamente todos de acuerdo. Participé el jueves pasado en la audiencia pública, presido la Comisión de Obras Públicas y de Ordenamiento Territorial del Concejo así que me dedico específicamente a estos temas hace muchos años. La Municipalidad está planteando esta situación porque, primero que Luján es operador de agua y porque entendemos el daño que se puede generar. Además es sumamente costoso. Si se contamina el dique trabajar para limpiar el agua, los suelos donde puedan salir algas que terminen contaminando la zona, es muy caro. Entonces estamos todos en sintonía". Y agregó: "Yo se lo planteé también personalmente al intendente de Luján que necesitamos que tenga un rol activo en prevenir que esto pueda ocurrir. Apelo a la racionalidad y a la seriedad de que esto se va a frenar".

Escuchá la entrevista completa: