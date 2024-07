Pasan los intendentes y Florentino Paco sigue siendo el "Rey de Guaymallén"

Una vez más, vecinos de Guaymallén vuelven a reclamar por los desarrollos inmobiliarios del empresario Florentino Paco. En esta oportunidad se trata de alrededor de 200 propietarios que compraron terrenos en el leteo ubicado en Elpidido González y Estrada y que se quejan porque aún no tienen servicios de electricidad, gas y agua. Han presentado 20 denuncias por estafa y aseguran que existen otras 17 demandas civiles en curso, pero a pesar de ello Florentino Paco se sigue manejando impunemente como el "Rey de Guaymallén".

En diálogo con MDZ Radio, uno de los damnificados se quejó de que el empresario sigue vendiendo lotes y vehículos "como pez en el agua" a pesar de todos los reclamos judiciales y las quejas que han presentado en la Municipalidad. En concreto, junto a un centenar de vecinos, Marcelo Mut demanda que el desarrollador inmobiliario finalice de una vez por todas las obras para brindarle servicios a los lotes que les vendió por altas sumas hace más de cinco años.

"Se presentaron más de 20 denuncias en marzo y en total más de 200 personas compraron entre 2018 y 2019. El tenía un año para hacer las obras de urbanización", expresó en MDZ Radio Marcelo Mut y aseveró que a pesar de los litigios "sigue realizando negocios y viviendo lujosamente".

"Es una locura y da mucha impotencia que a gente así le permitan desarrollar proyectos y sigan viviendo la vida que viven cuando estafan a gente. Cuando les decías que vas a ir a la Justicia te dicen que no les importa que los denuncien porque tienen nueve abogados y políticos que los bancan. Yo no lo puedo asegurar, pero da mucha impotencia porque no tenemos solución", lamentó Mut.

La sensación de los denunciantes es la misma que tienen miles de vecinos de Guaymallén que a lo largo de los años han visto como proliferan los desarrollos de la constructora Idandi sin respetar códigos de edificación, factibilidades y normativas vigentes. Los años pasan y en Guaymallén parece que nada cambia. Paco se manejó como un rey cuando Luis Lobos era intendente , lo hizo del mismo modo con Marcelino Iglesias al frente del municipio y todo indica que con Marcos Calvente no será diferente.

"Nos ha estafado a todos. No se puede escriturar y no se puede vender. Nos da mucha impotencia. Hay más de 20 dennuncias penales. El tipo es de incumplir permanentemente. El la plata la cobró y sigue comprando propiedades, haciendo negocios, circulando en vehículos de lujo", reiteró Mut en MDZ Radio.

"El tipo publica lotes, camionetas. Se pone a vender autos en un descampado. Es increíble. Realmente es una impotencia muy alta", agregó. Los gobiernos pasan y la informalidad con la que se maneja Florentino Paco perdura. Los reclamos se acumulan y la respuesta parece ser nula.

O incluso pero. El exsecretario de Gobierno de Guaymallén, Nicolás González Perejamo, no les dio una solución a los vecinos cuando era funcionario pero ahora ha montado un negocio alrededor de esa problemática. Vio la necesidad y la expoltó. ¿Cómo? Ofreciendo servicios inmobiliarios para evitar estafas. Todo un emprendedor. González Perejamo convirtió las quejas de los vecinos en clientes.

El año pasado la informalidad de los desarrollos de Florentino Paco quedaron en el ojo de la tormenta por un accidente fatal en uno de los predios que edificó de forma clandestina. La muerte de un niño de 6 años dejó al descubierto las irregularidades que existen en los emprendimientos que lleva adelante la constructora IDANDI y desde la Municipalidad de Guaymallén reconocían sin ruborizarse que Paco estaba construyendo de esa forma cerca de 500 viviendas. Se comenta que hasta el exministro de Infraestructura, Mario Isgró, intercedía a favor de Paco para evitar que se frenen las obras.

Durante años Florentino Daniel Paco y su hermano Onofre han construido sin acatar ningún tipo de reglamentación. Construyen sin colocar cartel de obra, fuera de los horarios permitidos y sin respetar retiros, espacios verdes ni tamaño de los loteos. Durante años, el empresario Florentino Daniel Paco se ha movido al margen de la ley. No respeta intimaciones de la Municipalidad de Guaymallén para regularizar las obras que lleva adelante la constructora Idandi en el municipio y tampoco obedece medidas judiciales que le ordenan frenar la urbanización de proyectos. Pasa el tiempo pero nada cambia y cada vez son más los damnificados.

"En el barrio no está hecha la red de gas. No está hecha la red eléctrica. Ha sido una tortura. Le pedimos que cumpla lo que firmó. No les paga a las empresas contratistas.Hoy la luz está colgada, no hay luz legal. Enchufas dos heladeras y se corta. El agua no sabemos el Estado por la obra sobre calle Estrada. No hay agua. No está hecha la red de gas ni la interna de luz dentro del barrio", narró Marcelo Mut. Su realidad es la que viven centenares de vecinos de Guaymallén.