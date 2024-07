El agujero legal que Javier Milei y Luis Petri le taparon a Alberto Fernández por dos aviones de la Fuerza Aérea

El Gobierno de Javier Milei convalidó, con una decisión administrativa publicada el miércoles en el Boletín Oficial, un gasto millonario en dólares que se hizo en 2023 para la compra de dos aviones destinados a la Fuerza Aérea Argentina.

El primero de estos aparatos, un Embraer ERJ-140 nombrado como "Vuelo del Pampero", llegó al país el 5 de febrero, y el segundo, bautizado "Paloma Gaucha", se sumó a la dotación de la I Brigada Aérea "El Palomar" el 19 del mismo mes.

Los aviones fueron adquiridos por Licitación N°40/03-0013-LPU23 adjudicada "ad referendum" el 23 de octubre de 2023 cuando el jefe de la Fuerza Aérea era el brigadier general Xavier Isaac, hoy titular del Estado Mayor Conjunto. También intervino el brigadier mayor Fernando Mengo, entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento, en la actualidad jefe de la fuerza.

El proceso licitatorio comenzó en 2023 a partir de la necesidad de recuperar la capacidad de transporte. El proyecto de ese momento decía: "Incorporación de seis (6) Aeronaves de Transporte Mediano de Mediano Alcance para incrementar la Capacidad de Transporte y Abastecimiento Aéreo en la I Brigada Aérea". El llamado a concursar lo difundió la agregaduría de Defensa en Washington a través del sitio comprex.faa.mil.

El acto de aprobación del gasto oficializado en el Boletín Oficial, aunque lindante con la irregularidad administrativa si uno lo somete al rigor de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, enderezó de manera extemporánea el proceso de licitación, adjudicación y liberación de fondos que efectuó la jefatura de la Fuerza Aérea por la compra de dos aeronaves de transporte.

La Decisión Administrativa, que firmaron Diana Mondino y Luis Petri, la ejecuta ahora este Gobierno porque en la gestión de Alberto Fernández, cuando Jorge Taiana conducía Defensa, y Agustín Rossi la jefatura de Gabinete de ministros, no hubo acto administrativo que autorizara el millonario pago en dólares efectuado por la Fuerza Aérea a la empresa Regional One Inc. por las dos aeronaves Embraer ERJ-140 ofertadas.

El ministro Luis Petri emitió el 23 de mayo pasado la Resolución N°504/24 como paso previo al texto de la D.A. publicado el pasado miércoles, donde resolvió ratificar "lo actuado por la Fuerza Aérea Argentina en la Licitación Pública en el Exterior N°40/03-0013-LPU23, por la que se gestionó la 'Adquisición de Aeronaves EMBRAER-ERJ' y el Contrato suscripto entre la Fuerza Aérea Argentina y Regional One, Inc".

Como única referencia a este punto clave, liberar fondos sin el instrumento autorizante, la D.A. firmada por Mondino y Petri dice: "Que el área pertinente de la FUERZA AÉREA ARGENTINA ha manifestado que gestionó los recursos presupuestarios para atender los gastos que demandaron adjudicar la mencionada Licitación".

El ministro Luis Petri, en declaraciones públicas, por caso, durante la Conferencia entre Argentina y Estados Unidos de Industrias para la defensa, cargó contra la gestión anterior por el desmadre de gastos en dólares sin control.

Un interrogante sobrevuela en organismos de auditoría (SIGEN): ¿Cómo se gestionaron y liberaron las divisas si no hubo instrumento legal en 2023: la decisión administrativa, que es el documento que avala y cierra el proceso de disposición de fondos para una compra de esa dimensión?

Los jefes militares de las fuerzas, según el Régimen de Compras y Contrataciones Públicas, no tienen competencia para disponer el pago de cifras de la magnitud involucrada en la licitación de los dos Embraer.

La operación requería laudatoriamente de la firma de la jefatura de Gabinete de ministros.

Un documento interno cursado a propósito de integrar faltantes en el monto de la adjudicación revela que la fuerza disponía de "fondos no presupuestarios cuyo origen es la RESOL-2023-861-EMGAFAA#FAA de fecha 7 de setiembre de 2023 que se mantienen en custodia en la Agregaduría Aeronáutica en los Estados Unidos".

