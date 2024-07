Cristian Ritondo y Oscar Zago analizan la posibilidad de armar un interbloque y morder diputados de La Libertad Avanza

"Se aprueba la Ley Bases y yo me despegó del oficialismo", adelantó Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, a su círculo de dirigentes más íntimos. Primero lo hizo con el pedido para que el Gobierno nacional le devuelva a la Ciudad de Buenos Aires los puntos de coparticipación que Alberto Fernández le había arrebatado. Ahora amenaza con armar un interbloque con el exlibertario Oscar Zago y quedarse con la segunda minoría en la Cámara de Diputados.

Por ahora son conversaciones que mantienen los dos dirigentes y que decidieron filtrarlo a la prensa. Sin embargo, Ritondo no tiene el aval de todo el bloque PRO, que quedó loteado después de la ruptura con Patricia Bullrich. "No creo que robarle diputados a otros bloques sea la forma de construir, no importa cual sea el bloque de origen ni de destino", dijo uno de los bullrichistas del bloque.

El diálogo directo es Zago-Ritondo, dos viejos conocidos de la militancia porteña, uno en el radicalismo y otro en el peronismo que compartieron espacio en la Legislatura de la Ciudad en los primeros años del PRO. "Ellos hablan todo el tiempo, y cada vez son más los puntos que tienen en común que las diferencias", comentó a MDZ un operador legislativo que fomenta esta unión.

En el medio de todo esto, también aparece un grupo de diputados que siguen en el bloque de La Libertad Avanza, bajo el mando de Gabriel Bornoroni, pero hace meses ya que tomaron distancia de la conducción del aparato oficialista. La más representativa de esto fue Marcela Pagano. La experiodista estuvo a punto de quedar en la presidencia de la comisión de Juicio Político, de hecho fue votada, pero Martín Menem, delfín de Karina Milei, hizo una maniobra poco clara para levantar la comisión y que Pagano no quedara en ese lugar.

Oscar Zago se alejó del bloque oficialista a principio de año.

A partir de ahí, Oscar Zago fue eyectado del bloque libertario y se juntó con sus correligionarios, Eduardo Falcone (Buenos Aires) y María Ibáñez (Córdoba) y armó el bloque "MID - Movimiento de Integración y Desarrollo". Con esto, el exradical rompió lazos con la conducción libertaria en la Cámara baja y aceitó su vínculo con Cristian Ritondo, y Pagano quedó relegada en los. Ambos comparten una misma agenda y quieren despegarse de La Libertad Avanza, sin quedar pegados al kirchnerismo.

Pagano incluso sufrió agresiones verbales de la militancia libertaria que hicieron que sufriera picos de estrés, se descompensara y tuviera que internarse.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, quiere desmarcarse del oficialismo.

En la conducción del bloque libertario toman con cautela la posibilidad de una fusión entre el MID y el PRO. Sostienen que es prematuro y que no hubo ningún aviso de nada. Igualmente deben manejarse con cautela porque en caso de morder más diputados libertarios, podrían armar un bloque o interbloque que aglutine más bancas de las que hoy tiene La Libertad Avanza, y el oficialismo pasaría a ser recién la tercera minoría.