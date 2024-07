Trabajadores del neumático paran su planta de Llavallol

La multinacional del neumático Bridgestone solicitó la apertura del procedimiento preventivo de crisis y paralizó su planta de la localidad bonaerense de Llavallol. Hoy los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) paran y marchan hasta esa sucursal en contra de la compañía que despidió a 452 trabajadores, disminuyó los salarios y flexibilizó las condiciones laborales, según señalaron.

Bridgestone se presentó ante el Gobierno para pedir la apertura del procedimiento preventivo de crisis tras culpar al SUTNA de precipitarles una crisis luego de haber hecho paros que afectaron a su producción años atrás.

“A partir del extenso conflicto gremial del 2022, sufrimos una pérdida de confianza corporativa que generó la transferencia del volumen de exportación de Argentina a otras plantas de la región. Como consecuencia, hoy estamos exportando solo el 10% de lo que proyectábamos”, dijo la compañía al sitio Motor 1.

La movilización es en la "entrada 2" de Bridgestone, sobre la colectora de la ruta 4. Para los sindicalizados, la empresa en sintonía con el Gobierno "sólo busca colocar a los trabajadores en una mesa de negociación parcializada con la que se pretende imponer despidos, baja de las indemnizaciones, ruptura de convenios colectivos y flexibilización laboral".

"Con la unidad activa y consciente de todos los trabajadores debemos desbaratar esta grosera maniobra patronal, apelaremos a todos los recursos generando una gran campaña de difusión para que la Secretaría de Trabajo, dependiente de Capital Humano, entienda que de dar apertura a este Procedimiento Preventivo de Crisis, semejante hecho de negligencia no quedará oculto en la oscuridad de un archivo en un cajón, realizaremos todas las acciones gremiales que correspondan, así como las denuncias administrativas y judiciales que sean necesarias", expresaron en un comunicado.

"Las malas condiciones laborales reinantes en la planta ya han tomado público conocimiento, sobre ellas no se puede imponer un ritmo de mayor flexibilización que pondría en un riesgo aún mayor la salud y la vida de cada compañero. Esto no es una crisis de la mayor importadora de neumáticos del país, esto es una compleja maniobra y como tal debe tratarse, poniendo empeño en no enredarnos en ninguna de sus mentiras y trampas, para por el contrario poner luz sobre lo turbio e imponer la victoria de lo que es justo", agregaron.