Bridgestone presentó un procedimiento preventivo de crisis

La empresa productora de neumáticos Bridgestone presentó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) a causa de las bajas ventas. La decisión le abre la puerta a despidos masivos y a cambios en las condiciones laborales.

La filial argentina de la multinacional ya había anunciado hace unos días la suspensión de su personal una semana alegando la necesidad de paralizar la producción por sobre stock y desde el combativo Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) comenzaron las acusaciones de avance sobre los derechos laborales.

Sin embargo, este martes comenzaron a llegar cartas documento notificando una suspensión por tiempo indeterminado mientras se estampaba la firma en la Secretaría de Trabajo de la Nación solicitando la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

Alejandro Crespo. Télam

Desde el año 2001, los operarios de esta empresa cobran un plus por utilidades de la compañía luego de una larga huelga impulsada por el sindicato SUTNA. Hoy, desde la empresa alegan que con un uso de sólo el 40% de la capacidad instalada, una caída del 30% en la demanda y una pérdida de US$ 30 millones en 2024, no hay espacio para continuar con la situación laboral actual.

Alejandro Crespo, Secretario General del Sutna, denunció un "lockout patronal" con el objetivo de avanzar con despidos, "romper el convenio colectivo y para modificar las condiciones laborales".

Ahora corresponde a la Secretaría de Trabajo de la Nación evaluar la solicitud de Bridgestone.

La otra planta importante de neumáricos, Fate, despidió hace unas semanas a 97 empleados, lo que provocó un fuerte conflicto sinfical y una conducta similar a Bridgestone, el llamado a un procedimiento preventivo de crisis bajo el argumento de a fuerte caída de la demanda interna.