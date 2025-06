BCRA: anticipan un bajo impacto de las ventas de dólar futuro

Hay que tener presente que, entre fines de abril y la primera semana de mayo, la cotización del dólar en el mercado de contado había subido 12%, y como el BCRA no está interviniendo en el mercado de contado oficial, para contener la suba y estabilizar el tipo de cambio, realizó intervenciones a través de ventas de dólar futuro .

Como bien señala la consultora Quantum, estas intervenciones no afectan las metas cuantitativas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) , sin embargo, su utilización puede ser objeto de debate, al igual que la expansión monetaria asociada si el tipo de cambio observado es superior al precio fijado en el contrato. ¿A qué se refieren concretamente?

Como ya se explicó oportunamente, estas operaciones no implican entrega de divisas, sino que se cancelan los contratos por compensación de precios en pesos, por ende, pueden tener o no efecto monetario y no sobre las reservas del BCRA.

Ocurre que en las últimas ruedas se han observado aumentos en el tipo de cambio futuro, consistentes con el aumento de las tasas de interés en pesos, que, a su vez, es función de la tasa de inflación esperada y de la expectativa de evolución del tipo de cambio.

“Los movimientos en el tipo de cambio se registran en momentos donde la reversión en la demanda de dinero post-aumento estacional de junio-julio, se combinará con la menor oferta estacional de divisas en el inicio del segundo semestre”, sostienen desde Quantum.

Además, explican que la tasa de interés real en pesos más alta parece estar respondiendo a la necesidad de que ingresen más capitales en el segundo semestre, tanto para cumplir con el objetivo de reservas (con el FMI) como para sostener la calma en el mercado de cambios y no afectar el nivel de actividad.

Dólar futuro

Es útil tener presente la reciente evolución del mercado de dólar futuro a la hora del debate. Durante abril pasado, el BCRA comenzó a vender contratos de dólar futuro, algo que no hacía desde noviembre del año pasado, estrategia que se profundizó a principios del mes pasado.

Así fue como entre fines de abril y la primera semana de mayo la cotización del dólar en el mercado de contado subió 12%, el BCRA decidió intervenir fuertemente en el mercado de futuros para realinear expectativas de depreciación y revertir la suba; y la intervención se dio mayormente en el contrato de diciembre 2025. El precio del contrato de diciembre 2025 pasó de $1.370 el 6 de mayo (con una tasa nominal implícita del 21,5% anual) a $1.241 el 7 de mayo (11,5% nominal anual).

“La decisión del BCRA sirvió para cambiar la trayectoria de fuerte depreciación previa, llevándola a un proceso de corrección posterior, también de suba, pero a un ritmo mucho menor”, explica la consultora de Daniel Marx. De esta manera, el tipo de cambio en el mercado de contado se depreció 3,5% entre el 7 de mayo y el 26 de junio, mientras que el contrato de diciembre 2025 lo hizo 10,6% en el mismo período.

Según la consultora, de la información disponible de junio no surge que, al 26 de junio, el BCRA haya intervenido vendiendo futuros. La variación del interés abierto (cantidad de contratos vigentes) entre fines de mayo y el 26 de junio se redujo en US$475 millones.

Operaciones del BCRA

Entonces, partiendo de la posición vendida del BCRA del contrato de mayo 2025, asumiendo que se mantiene durante junio 2025 y que todas las ventas que hizo correspondieron al contrato de diciembre 2025, se puede estimar el costo/emisión monetaria que lleva hecha el Banco Central por el “mark-to-market” diario y concluir que el impacto no ha sido significativo, para Quantum: la diferencia entre el precio promedio de compra de los contratos y el precio actual es de $67 por contrato, eso representa una emisión de $129.962 millones, el equivalente a US$108 millones o el 0,4% de la base monetaria del 6 de mayo pasado.

Vale recordar que por reglamento interno de la operatoria en ROFEX, el BCRA puede estar vendido en dólar futuro por hasta el equivalente a US$9.000 millones, pero esta reglamentación es pasible de ser modificada discrecionalmente.