Reapareció Alberto Fernández y habló de la Fiesta de Olivos: "Fue error mío"

El expresidente de la Nación Alberto Fernández reapareció este martes en una entrevista radial para Radio Con Vos. Hizo un repaso por la actualidad política y económica del país, habló de los hitos de su gestión y se disculpó por la Fiesta de Olivos, la celebración de cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez en pleno confinamiento. "No tuve respiro", afirmó sobre sus cuatro años de mandato y culpó "al contexto".

"Lo del vacunatorio fue un hecho conmocionante y por eso le pedí la renuncia a Ginés (González García). Me dolió enormemente porque creo que fue un error como también fue un error lo de Olivos, no de Fabiola como publicaron los diarios", dijo Fernández como una de sus primeras autocríticas.

"Yo, frente a eso, me sometí a la Justicia y pagué lo que la Justicia me mandó. Era un hecho que a los dos años prescribía y yo no apelé una sola cosa", agregó.

Fernández se refirió a su gestión y a su presente. "Ser presidente es una tarea muy difícil, muy compleja, tensionante, estresante. Cuando sos presidente sólo te vienen a ver los que tienen problema, nadie viene con una solución", se quejó y dijo que le quedó pendiente un deseo: "No haber podido ponerle fin a la famosa grieta de la que tanto hablaron".

Consultado sobre su responsabilidad en el hecho de que Javier Milei haya llegado a ser su sucesor, respondió: "Ha habido una suerte de agobio, de cansancio social. La gente salió a buscar algo distinto y creo que no midió las consecuencias exactamente de lo que votaba".

"Creo que tenemos que buscar revisar lo que pasó y proponer un debate. Qué pasó, por qué, lo que nos costó cada una de esas cosas que pasaron donde las responsabilidades son compartidas, no son de uno", señaló en referencia a su espacio político aunque evitó hablar de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo privilegié ser presidente antes de convertirme en un nuevo líder del peronismo", sentenció Fernández y dijo que no se arrepiente.

Sequía, Massa e inflación

El expresidente habló sobre la sequía que atravesó sobre su gestión. "La carencia de dólares hizo que lo demanden, explote y suba. Eso fue así", insistió. "Y a Milei le está pasando ahora un poco lo mismo porque cuando el dólar se descontrola un poco empieza a repercutir en los precios de la inflación", dijo.

"Con Sergio estuvimos 7 meses peleándonos con el FMI que quería que hagamos una devaluación del 60% y vino Milei e hizo 120% de devaluación y ya están hablando de una nueva", criticó.

Asimismo, opinó: "Hay que ser un necio para pensar que el déficit fiscal no es nocivo. Lo podés bajar con motosierra o con racionalidad y con tiempo".