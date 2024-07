Manuel Adorni habló sobre el vínculo del "Gordo Dan" con el Gobierno: qué dijo

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado por el rol del tuitero "Gordo Dan", quien también es conductor de un programa del stream "Carajo". En ese sentido, aclaró que Daniel Parisini no es vocero de nada y que "el único vocero del presidente y del Gobierno es él".

La periodista Silvia Mercado le preguntó a Adorni si, tras sus posteos en X, el Gordo Dan tenía algún puesto dentro del Gobierno, ya que adelantaba qué funcionarios podían dejar sus puestos y el presidente Milei compartía esas publicaciones. Sin muchas vueltas, Adorni aclaró que había que alejarse "del mundo Twitter porque sino es difícil" y aseguró que el único vocero es él.

"Desconozco cuáles son las actividades (del Gordo Dan)", agregó. Y explicó que entiende que tiene relaciones con gente de Casa Rosada y que es "un gran tuitero".

"Tengo conocimiento de la existencia del Gordo Dan pero no entiendo qué relación tiene un tuitero exitoso con el suponer que puede ser vocero del presidente, o me quedé sin trabajo y no me enteré", agregó Adorni.

Para terminar con la respuesta, el vocero recomendó que dejen de "guiarse por lo que pasa en Twitter" y de "suponer que los tuiteros dominan el mundo".

Adorni le bajó el precio al asunto, a pesar de que el Gordo Dan es quien anticipó, por ejemplo, que Julio Garro (subsecretario de Deportes) se iba a ir del Gobierno tras pedirle a Lionel Messi que pida disculpas por la canción que cantó Enzo Fernández contra los franceses.

Mirá el video: Adorni sobre el Gordo Dan