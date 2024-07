Qué dijo Bielsa de Scaloni durante su furiosa conferencia de prensa: “A él le dijeron…”

Marcelo Bielsa protagonizó una tremenda conferencia de prensa en la previa del partido que la Selección de Uruguay afrontará contra Canadá. La Celeste, que viene de perder con Colombia, buscará subirse al podio en el duelo que disputará este sábado a partir de las 21.

El Loco, en su diálogo con los medios, no se guardó nada. Apuntó contra el periodismo, los estados de los campos de juego, el país organizador y hasta se refirió al denominado FIFA Gate. Para hablar de la bajada de línea que existe en cada una de las delegaciones, con el objetivo de evitar sanciones, el DT puso de ejemplo lo sucedido con Lionel Scaloni en la previa del debut de la Copa América.

El campeón del mundo habló tras el primer partido de la Selección argentina y fue muy crítico a la hora de hablar sobre el lamentable estado del césped: "Se pareció al partido contra Arabia, pero con la diferencia de que allá jugamos en un campo de juego decente. Menos mal que ganamos, sino hubiese parecido una excusa. Hace siete meses que sabíamos que íbamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. La cancha no estuvo a la altura para estos jugadores”.

Este viernes, Bielsa usó a Scaloni a modo de ejemplo: "Como eso afecta a los organizadores, no hay que decir una palabra. A Scaloni le dijeron 'Ya hablaste una vez, no hablés más porque sino vamos a pagar las consecuencias'. Y él mismo dice 'lo que tenía que decir ya lo dije. No digo más nada'".

"¿Los jugadores? No pueden hablar. Están todos amenazados. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva. Lo mismo que ahora. ¿Lo van a suspender? ¡Pídanle disculpas, viejo! ¿Qué van a suspender? Si lo único que tienen que decir es 'Cometimos tales errores, somos los responsables y nos hacemos cargo'. Se terminó", sentenció antes de su último partido en la Copa América.