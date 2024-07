El enojo de Jorge Macri: un camión tiró kilos de basura en plena avenida porteña y adujo un incendio

Los trabajadores de la recolección de residuos de Camioneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúan cumpliendo sus funciones a reglamento, por lo que las calles están cada vez más sucias y se multiplican las quejas de los vecinos. A pesar de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, prometió regularizar la recolección de basura a partir de este martes y ponerle fin al conflicto, todavía no lo logró. De hecho, sucede todo lo contrario.

El video de un camión volcando toneladas de mugre en una avenida abrió un nuevo capítulo en la historia del problema y desató el enojo de Macri, que lanzó duras advertencias. Lo que para el alcalde porteño fue una nueva señal de apriete, para la compañía que administra el vehículo fue un "accidente".

La noche de este lunes, en el barrio de Almagro, precisamente en Belgrano al 3.400, el transporte que pertenece a la firma de higiene urbana Ahira, una de las que adhirió a las medidas de fuerza el fin de semana, comenzó a descargar sus residuos en plena calle tras haber sufrido un supuesto principio de incendio.

"Durante la noche de hoy (por el lunes) personal del servicio de higiene urbana de la empresa Ashira detectó un principio de incendio dentro de uno de sus camiones y por eso procedieron a su apertura inmediata para salvaguardar el equipamiento", difundió en un informe el área de Espacios Públicos sobre el episodio. "Una cuadrilla de la empresa contratista se encuentra en el sitio para dejarlo en condiciones luego del incidente", agregó. En el evento no hubo actuación policial y se detectó que el fuego no estaba en el camión sino en la basura que estaba en el piso, por lo que se intenta establecer si fue algo intencional.

“Me compartieron este video que está circulando en redes. Quiero contarles que ya le exigí a la empresa que levante toda la basura que desparramó y deje todo limpio. Es lo que corresponde y vamos a hacer que cumpla con su deber”; expresó en su cuenta de X el alcalde porteño.

Me compartieron este video que está circulando en redes. Quiero contarles que ya le exigí a la empresa que levante toda la basura que desparramó y deje todo limpio.



Es lo que corresponde y vamos a hacer que cumpla con su deber. pic.twitter.com/yCtznVgIor — Jorge Macri (@jorgemacri) July 23, 2024

Por su parte, Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacios Públicos e Higiene Urbana de la Ciudad, compartió: "Trabajamos durante toda la noche para comenzar a normalizar la higiene urbana, luego de la medida adoptada por Camioneros que complicó la operación habitual de las empresas de higiene domingo y lunes. Durante el día vamos a terminar de recuperar la limpieza en la Ciudad".

Trabajamos durante toda la noche para comenzar a normalizar la higiene urbana, luego de la medida adoptada por Camioneros que complicó la operación habitual de las empresas de higiene domingo y lunes. Durante el día vamos a terminar de recuperar la limpieza en la Ciudad. pic.twitter.com/eJyeMPTnCW — Ignacio Baistrocchi (@ibaistrocchi) July 23, 2024

La rencilla comenzó el fin de semana y fue en protesta contra el supuesto mal estado de los camiones de la recolección. Ahora se sumó la queja a la cancelación del Gobierno porteño del contrato licitatorio del servicio de grúas y acarreos, que impactaría en la contratación de choferes nucleados en el sindicato que dirige Pablo Moyano. Además se dio de baja la preadjudicación a una empresa de grúas sospechada de tener vínculo con Camioneros.

“El Sindicato de Camioneros se encuentra en estado de alerta, movilización y trabajo a reglamento en la rama de recolección y barrido, se analizan también otras medidas en defensa de la dignidad y los derechos de las y los trabajadores”, dijeron desde el sindicato en un documento luego de que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunciara su intención de estatizar a 300 choferes de camiones de recolección y grúas —hoy bajo el paraguas de los Moyano—.

Por una protesta de los trabajadores de la recolección de residuos de Camioneros, trabajan "por convenio" y la capital acumula basura fuera de los contenedores. https://t.co/EDeHDELmHm pic.twitter.com/eqqhdELHM0 — infocamioneros (@cgt_camioneros) July 22, 2024

Luego, Macri salió con los tapones de punta. Dijo que lo que realmente ocurría no era una medida de trabajadores en protesta de algo, sino un apriete de los Moyano. "No tenemos ningún problema con el gremio de la recolección, con lo cual si se hace mal culpamos alas empresas. Sí hay un tema con la licitación de grúas de acarreos. Camioneros aprieta donde cree que duele. Les dijimos que garantizábamos el trabajo a los 350 camioneros, entonces no se entiende si defienden a las empresas, porque nosotros dimos garantía de estabilidad a los trabajadores", declaró.

NO VAMOS A AVANZAR CON LA PREADJUDICACION DEL CONTRATO DE GRUAS



Después de analizar exhaustivamente con el equipo el contrato del servicio de grúas y acarreo, tomé la decisión de cancelar el proceso licitatorio. El servicio seguirá a cargo de la Ciudad por menos de la mitad del… pic.twitter.com/p6dika7dFI — Jorge Macri (@jorgemacri) July 22, 2024

Camioneros, en la mira

Aunque los contratos para las empresas encargadas de grúas y acarreos estaban en proceso de revisión, los plazos se aceleraron en las últimas horas luego de que la Ciudad amaneciera repleta de basura por una medida de fuerza gremial por parte de los recolectores que decidieron "trabajar a reglamento" en reclamo por el estado de los camiones.

Detrás de esta protesta estuvieron los Moyano, sobre todo el secretario general de Camioneros, Pablo. La revisión del sistema de grúas y acarreo tocan a su gremio en, al menos, dos aspectos: el primero, relacionado a que una de las compañías que participó del proceso de adjudicación está sospechada de tener vínculos con ellos; el segundo, porque desde el momento en el que el gobierno de la Ciudad se ocupe de la administración del servicio, los choferes serán designados por la gestión. Hasta ahora muchos son miembros del sindicato.

De haberse aprobado la preadjudicación, el gasto para la Ciudad podría haber sido inabordable ya que dentro de los contratos existían algunas cláusulas difíciles de cumplir, según explicaron fuentes allegadas a la gestión de Macri a MDZ.

Se debía garantizar un mínimo de autos remolcados mensualmente, otorgar un anticipo financiero para la puesta en marcha de cada grúa y se volvía al sistema de acarreo de autos en infracción aún cuando no estuvieran obstruyendo el tránsito ni una salida de garage o rampa de discapacitados, entre otras condiciones que para la gestión porteña hubiesen perjudicado a los ciudadanos.