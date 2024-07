Axel Kicillof arremetió contra Javier Milei por su "campaña de trolls"

En el marco de la firma de diez convenios estratégicos entre el Consejo Federal de Inversiones (C.F.I), la provincia de Buenos Aires y veinte intendentes, en su mayoría del oficialismo (19 de UxP y 1 del radicalismo), el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a posicionarse como el principal opositor al Gobierno de Javier Milei. El mandatario bonaerense destacó la importancia que tienen este tipo de iniciativas en el contexto de desfinanciamiento que somete el Gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, además de hacer una encendida defensa del Estado “presente”.

"El pueblo de la provincia no está de acuerdo en destruir el Estado. Yo no escuché nunca a nadie decir que quiere menos escuelas, menos rutas, menos hospitales, que no quiere la Cuenta DNI", afirmó Kicillof, subrayando el rechazo de los bonaerenses a las políticas de recorte que lleva adelante el Gobierno nacional.

El gobernador Axel Kicillof, junto a la vicegobernadora Verónica Magario antes de que comience el acto para la firma de convenios entre la provincia, intendentes y el CFI.

Foto: José Luis Carut MDZ

En su férrea defensa del Estado, el gobernador manifestó: "No es posible la aparición de nuevos negocios si el Estado no hace lo que tiene que hacer", señalando que "desfinanciar el Estado es condenar a millones de personas a la discriminación".

Asimismo, Kicillof enfatizó la necesidad de un Estado fuerte y presente, argumentando que sin la intervención estatal, los emprendimientos privados carecen de las condiciones estructurales necesarias para prosperar, en contraposición a la visión de libre mercado promovida por el presidente Javier Milei. "Los mecanismos de mercado, sin regulación, generan fenómenos de concentración de ingresos y actividades económicas que fracasan en cumplir objetivos esenciales para la sociedad", agregó, y completó: "Estamos sometidos a un debate inexistente donde se niegan las fallas del mercado".

Cargando contra la forma de hacer política por las redes sociales del presidente Milei, dijo: "En nuestras recorridas, hablamos con los actores reales de carne y hueso. Reales, no con las redes sociales, sino con los que están, los que tienen dificultades. Y no he escuchado nunca a nadie, por más que se queje y diga falta tal cosa, o tal cosa no me gusta, nunca escuché a nadie decir que quiere menos escuelas, menos hospitales, que quiere menos emprendimientos productivos, menos rutas, menos infraestructura, que quiere menos apoyo del Banco de la Provincia, que no quiere al Gobierno provincial, es más, siempre nos piden más Estado".

Kicillof apuntando directamente contra Javier Milei, agregó: “Advierto, presidente, que se equivoca mucho si piensa que a la provincia de Buenos Aires la va a ganar con campaña de trolls desde las redes sociales”. El gobernador sostuvo que con esas tácticas no van a superar la "mentalidad, historia, construcción, sueños y anhelos" de los bonaerenses, sentenciando: "No se puede vencer con ideas equivocadas, trasnochadas y anacrónicas".

Cabe destacar que los convenios firmados con el C.F.I abarcan programas, líneas de financiamiento y asistencia técnica que tienen como objetivo impulsar políticas públicas que fortalezcan la infraestructura, la salud y la educación en la provincia.

Por lo que el gobernador, Axel Kicillof agradeció el apoyo de los veinte intendentes (diecinueve oficialistas y un radical) que adhirieron al convenio. “Este es un paso fundamental para generar las condiciones necesarias en nuestro territorio", añadió.

En la parte final del discurso, Kicillof volvió a marcarle la cancha al presidente Javier Milei, llamando a la unidad y al trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los intendentes y las organizaciones sociales para enfrentar las políticas del Gobierno nacional. "En una época de gran confusión respecto al papel del Estado, reafirmo mi compromiso con la gente de esta provincia. Juntos seguiremos trabajando para garantizar un futuro con más oportunidades y justicia social", concluyó.

Intendentes apoyaron la firma de los convenios con el CFI

A la espera de que el gobernador Axel Kicillof envíe a la Legislatura provincial el proyecto para crear un RIGI bonaerense, los intendentes que participaron de la firma “simbólica” de los convenios con el Consejo Federal de Inversiones manifestaron a MDZ la importancia de estos acuerdos para reactivar los municipios. Foto de familia del gobernador, Axel Kicillof, con la vicegobernadora, ministros e intendentes tras la firma de los convenios con el C.F.I.

Foto: José Luis Carut MDZ

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, afirmó que en su distrito vienen trabajando con el C.F.I desde hace tiempo. “Gracias a eso habíamos hecho el plan estratégico 2030 para nuestro distrito. Ahora pudimos desarrollar todo lo que tiene que ver con el proyecto para tener un nuevo hospital”. Asimismo, destacó: “También del C.F.I tuvimos el apoyo para poder llevar adelante lo que sucedió este fin de semana, que fue la tercera edición de la fiesta del Kiwi”.

Por su parte Javier Osuna, jefe comunal de Las Heras, expresó lo que significa para su municipio el convenio con el C.F.I: “Para nosotros es importante, vivimos en un municipio que está a las puertas del conurbano. Estamos en un periodo de inmenso desarrollo, es un municipio que necesita promocionar todas las actividades productivas, las turísticas de cercanía, y nos estamos desarrollando y creciendo a mucha velocidad, así que todo programa es bienvenido”.

En cuanto a las expectativas que tienen los intendentes aliados a Kicillof del RIGI del Gobierno nacional, lo sintetizó a MDZ el jefe comunal de Chascomús, Javier Gastón -uno de los intendentes que responde a Sergio Massa-: "El RIGI nacional genera mucha incertidumbre, hay cosas que no están claras respecto de las inversiones que dejen recursos en el país. Esperamos que el gobernador pueda avanzar con un planteo que favorezca a los bonaerenses".