Fiel a su dogma, el radicalismo se enreda en una nueva interna en la provincia de Buenos Aires

Este miércoles en la localidad de Magdalena se llevará adelante el quinto encuentro del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires. El cónclave "boina blanca" será liderado, pese a estar de licencia, por Maximiliano Suescún, jefe comunal de Rauch. En tanto el jefe comunal magdalenense, Lisandro Hourcade, el único intendente radical de la Tercera Sección Electoral, será el encargado de darles la bienvenida a los 27 alcaldes de la Unión Cívica Radical (UCR) en territorio bonaerense

El Foro de los Intendentes Radicales de Magdalena promete ser crucial, ya que tras posponerlo en encuentros anteriores y con el almanaque descontando los días -el plazo para presentar listas vence el 6 de septiembre- finalmente fijarán su postura de cara a las elecciones internas del Comité Provincial del 6 de octubre, donde se deberá elegir al sucesor del senador nacional Maximiliano Abad.

Ultimo encuentro del Foro de intendentes radicales bonaerenses, en la Ciudad de Saladillo. Foto: Prensa Municipalidad de Saladillo

“Estamos comprometidos a establecer una posición clara respecto a la renovación del Comité Provincial”, expresó a MDZ un intendente "boina blanca" del interior bonaerense ante la puerta que se abre a los nuevos liderazgos en el partido.

Dejando en claro que la mayoría de los jefes comunales, integrantes del Foro de los Intendentes Radicales, se inclinan por un acuerdo que evite divisiones en un escenario de crisis económica y social. “En este contexto no podemos dar la imagen de que nos estamos peleando por un cargo”, enfatizó el alcalde radical.

En este sentido, buscarán que el sucesor de Maximiliano Abad sea alguien que comande o haya manejado los hilos de un municipio. Por lo que no se descarta que el candidato propuesto por los intendentes sea un hombre de consenso. Por lo que todas las miradas estarían apuntando a Miguel Fernández (exalcalde de Trenque Lauquen, extitular del Foro de los Intendentes Radicales y excandidato a vicegobernador en el 2023). Contaría con el apoyo de la mayoría de los jefes comunales y los referentes de la UCR bonaerense

Cabe destacar que, si bien en el radicalismo hay varios sectores internos, solo dos se disputarían la conducción del centenario partido en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo representado en “Adelante Buenos Aires”, liderado por Maximiliano Abad, que cuenta con el apoyo del espacio conducido por Gustavo Posse, exintendente de San Isidro, y el de “Evolución Radical” (referenciado en Martín Lousteau); y enfrente se encuentra el sector que respalda al diputado nacional Facundo Manes.

El abrazo de Maximiliano Abad y Facundo Manes, en las legislativas del 2021 cuando nada hacia presagiar que se enfrentarían para dirigir los destinos del radicalismo bonaerense.

Foto: Prensa UCR provincia de Buenos Aires

La realidad marca que ante la inferioridad en la que se encuentra el espacio liderado por Facundo Manes, el alto costo económico de una interna y los riesgos de fragmentación que corre la UCR de la provincia si todas las facciones deciden ir a una elección intestina; no es de descartar que los "boinas blancas" el 6 de septiembre se den la mano y presenten una lista de unidad

Vale agregar que tanto Abad como Manes, no pueden presentarse como candidatos. El senador marplatense cumplió dos mandatos consecutivos y no puede ir por un tercero; mientras que el neurocirujano, si bien fue el candidato radical en las internas legislativas del 2021 de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, no está afiliado a la UCR.

Temas en la agenda

Además de la interna, el Foro de los Intendentes Radicales retomará los temas que fueron tratados en el cónclave de Saladillo. Por lo que en la mesa de debate volverá a estar presente la histórica deuda del IOMA y la problemática de la salud que atraviesan los municipios, los jefes comunales escucharán la respuesta que dio el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, a la avanzada "boina blanca" con la que se encontró hace unos días en Mar del Plata.

Además, en el encuentro de este miércoles en Magdalena, los 27 intendentes radicales hablarán sobre la paralización de la obra pública; del impacto que tendrá en los municipios la decisión de Kicillof de no adherir al RIGI nacional e ir por la creación de un RIGI bonaerense para tratar de seducir a grandes inversiones; y la generación de suelo urbano entre otros temas a debatir.