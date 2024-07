La UCR bonaerense empieza a definir su futuro: qué va a pasar con la interna

Ante el vencimiento de la conducción partidaria, y la imposibilidad de que el actual presidente del radicalismo bonaerense, el Senador Nacional Maximiliano Abad, pueda ir por un nuevo mandato, este martes el plenario de dirigentes boinas blancas define en el comité provincia de La Plata la fecha de los comicios internos. En principio, habría consenso para que las elecciones sean el domingo 6 de octubre.

En tanto, el cierre de listas para la interna del radicalismo bonaerense sería un mes antes, el viernes 6 de septiembre, dando tiempo a las distintas facciones a cerrar acuerdos y determinar el escenario de una posible contienda por la presidencia del Comité provincial.

Hay dos sectores que se preparan para disputar la conducción del centenario partido: el oficialismo liderado por Maximiliano Abad (cumplió dos mandatos y no puede ir por un tercero) y el sector que respalda al diputado nacional Facundo Manes, que tampoco puede ser candidato ya que el neurólogo no está afiliado. No se descarta que se llegue a un consenso y en octubre haya lista de unidad.

Maximiliano Abad, el actual presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires.

El sector "Adelante Buenos Aires", representado por el oficialismo, está en muy buena sintonía con "Evolución Radical" espacio liderado por Martín Lousteau y con el "possismo" liderado por el exintendente de San Isidro Gustavo Posse, histórico adversario en la interna del radicalismo bonaerense de Maximiliano Abad.

Sin embargo, la decisión de realizar internas también plantea desafíos: el alto costo económico de una elección provincial y las demandas de campaña, que pueden aumentar exponencialmente con la presencia de múltiples listas que terminen debilitando al radicalismo bonaerense de cara a las elecciones legislativas del próximo año.

Un dirigente del radicalismo bonaerense, con varias internas sobre sus espaldas, le dijo a MDZ: "No creo que lleguemos a una interna, menos el sector de Manes estamos todos unidos. Por lo que es todo el partido contra un sector que quedo muy solo. Conociendo las aspiraciones de Facundo Manes, que son públicas, no creo que le convenga exponerse a los títulos en los diarios sobre que perdió la interna del radicalismo en la provincia de Buenos Aires".

Poniéndole un poco de picante a la charla, afirmó: "No creo que esté en condiciones de hacer frente a los costos de una interna, salvo que la campaña se la banquen desde Tigre (en clara alusión a Sergio Massa) o sus nuevos viejos amigos peronistas. Está claro que al sector de Manes le conviene amenazar con una interna, porque políticamente no tienen nada y se quieren quedar con una porción del Comité provincia", finalizó el dirigente radical.

Mientras un gran sector del radicalismo bonaerense apuesta por un consenso general para evitar la contienda electoral, no es casualidad que uno de los principales referentes de Facundo Manes en la Legislatura bonaerense camine los pasillos del Comité provincia agitando la interna partidaria. Facundo Manes tiene aspiraciones, pero no puede ir a la interna por no estar afiliado.

Cabe destacar que en los últimos años, la UCR, y más en la provincia de Buenos Aires, ha ganado protagonismo gracias a internas que fortalecieron al partido y lo posicionaron dentro del ya extinto Juntos por el Cambio. La renovación de autoridades del Centenario partido en la provincia, que concentra la mayor cantidad de electores del país, simbolizará el resurgimiento del radicalismo que busca mantener su relevancia política.

Manes con el apoyo de peronistas no K desanda el camino pensando en el 2027

El neurocientífico y diputado nacional, sigue firme en su proyecto presidencial para 2027, sumando el apoyo de sectores peronistas no kirchneristas. Con el respaldo, público, de algunos "lavagnistas", Facundo Manes encabezará un acto en el municipio de Lanús el próximo 4 de julio.

El apoyo clave proviene del Instituto Consenso Federal, liderado por el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Alejandro "El Topo" Rodríguez y Fernando Asencio, quienes subrayan la necesidad de un liderazgo constructivo y visionario. En su rede social de X, Rodríguez ( exministro de Daniel Scioli), fijó un posteo destacando la importancia de una alternativa política que promueva la justicia social y el desarrollo educativo y productivo, alineándose con la visión del neurocientífico.

UN DIÁLOGO HACIA EL FUTURO uD83CuDDE6uD83CuDDF7



Argentina necesita un liderazgo nuevo, constructivo y respetuoso, que defienda tanto la calidad institucional como el desarrollo.



Una alternativa política que hoy se plante sin ambigüedades frente al modelo libertario y que tenga visión de futuro.… pic.twitter.com/mXgbmNnhAV — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) June 27, 2024

"En varias reuniones privadas Manes nos dijo en más de una oportunidad que a él le da lo mismo ser candidato a presidente por el radicalismo o por fuera de nuestro espacio", afirmó a MDZ una alta fuente partidaria de las que estuvieron en la comitiva que fue a buscar al neurocientífico para que sea el candidato del radicalismo en la provincia de Buenos Aires en las legislativas del 2021.

Por lo que no son extrañas las críticas de Facundo Manes a la actual gestión del radicalismo, señalando la importancia de renovar la conducción partidaria y su acercamiento a sectores del peronismo, del massismo y del larretismo en busca de una alianza estratégica pensando en el 2027.