Patricia Bullrich le marcó la cancha a Mauricio Macri con una fuerte definición sobre el rol que debe tener el PRO en el Gobierno

En medio de las disputas internas del PRO, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reafirmó este domingo que el partido fundado por Mauricio Macri debe decidir si se alinea con el oficialismo de Javier Milei o si opta por una postura opositora. Además, aseguró que tiene identificados a unos 200 funcionarios del PRO en el Gobierno actual.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, la ministra sostuvo que la cuestión no es meramente partidaria, sino una decisión estratégica sobre las ideas propuestas por La Libertad Avanza. "Ser parte del Gobierno no es tener o no funcionarios, significa compartir líneas estratégicas y la política que el Gobierno lleva adelante", afirmó Bullrich.

La funcionaria remarcó que esta división no solo aplica al PRO, sino a todas las fuerzas políticas del país. Según ella, la verdadera dicotomía en Argentina es entre quienes apoyan el cambio y la libertad, y aquellos que se oponen al progreso por intereses corporativos o por mera oposición política.

Bullrich también señaló la presencia significativa de funcionarios del PRO en la gestión actual, desmintiendo la afirmación de que solo cuentan con un subsecretario en el Gobierno. "Tengo contados 200 del PRO que están en el Gobierno", señaló destacando la influencia de su partido en la administración libertaria.

Estas declaraciones se producen después de una tensa Asamblea del PRO, donde el sector aliado a Bullrich se retiró en medio de acusaciones y gritos. Martín Yeza, respaldado por Macri, fue elegido como el nuevo presidente del órgano que define las alianzas políticas del partido.

Sobre la postura de Mauricio Macri, Bullrich afirmó que el expresidente está involucrado y apoya proyectos legislativos, pero reiteró que ser oposición implica alinearse con el kirchnerismo. Destacó que la identidad del PRO reside en la lucha por las ideas que hoy respaldan los votantes de Juntos por el Cambio y del PRO.

Finalmente, Bullrich insistió en que los votantes que apoyaron su candidatura el año pasado ahora respaldan a Javier Milei. Argumentó que estos votantes temen un regreso del kirchnerismo y están viendo los frutos de la gestión actual, como la reducción de la inflación y el déficit cero. "Todos con esfuerzo están apoyando y eso es lo interesante y lo importante en un proceso histórico", concluyó.