Javier Milei volvió a tildar de "fraude" el golpe de Bolivia y criticó otra vez a Lula Da Silva

En una publicación titulada "El perfecto dinosaurio idiota", el presidente Javier Milei volvió a insistir con que el golpe de Estado de Bolivia fue un "fraude" y que Lula da Silva, el mandatario de Brasil, "se queja porque le respondo con verdad, a estado preso por corrupción y es comunista". Este lunes a primera hora, Milei decidió remarcar sus posiciones en relación a dos temas que generaron tensión en los últimos días: la relación con Lula y el golpe en Bolivia.

El primero comenzó luego de que Milei le haya dicho "corrupto" y "comunista" al jefe de Estado brasilero, lo que logró que este le exige las disculpas correspondientes, hecho que parece no ocurrir. Además, Milei canceló su viaje a Paraguay donde se encontraría con da Silva en la Cumbre del Mercosur. En cambio, decidió viajar a Brasil para ir a la CPAC Brasil 2024 en donde se verá con Jair Bolsonaro.

Por otro lado, Bolivia sufrió un golpe de Estado que desde el gobierno argentino lo tildaron como "una falsa denuncia", lo que generó que el país hermano llame a consultas a su embajador en la Argentina. En ese sentido, Milei dijo que "el perfecto dinosaurio idiota" es que el "se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato". "Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista", agregó vía X (exTwitter).

Milei vía X.

Para finalizar su hilo, el presidente Milei dijo que "así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos". "Si hubiéramos hecho las cosas como éste gran dinosaurio idiota decía, LLA hubiera perdido.

"No le hicimos caso y ganamos y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino", concluyó.