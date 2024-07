Carolina Píparo se despachó contra Javier Milei tras sus críticas a un grupo de periodistas

El buen vínculo que en su momento tuvieron Javier Milei y Carolina Píparo parece haber quedado atrás de forma definitiva. Y es que la diputada nacional volvió a lanzar un dardo contra el comportamiento del presidente en redes sociales.

La legisladora se hizo eco de la crítica que hizo el mandatario contra cuatro periodistas que viajaron a los Estados Unidos para cubrir la Copa América. Se tratan de María O’ Donnell, Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Matías Martin.

Milei reaccionó con dureza contra una foto de los comunicadores en las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami en la previa de uno de los partidos de Argentina. "AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo", fue el comentario del Jefe de Estado.

En ese marco, Píparo no dudó en responder al nuevo cuestionamiento hacia la prensa y escribió: "Que un gobierno que se jacta de ser liberal opine sobre el uso que algunos periodistas hagan de su tiempo y su dinero, no es coherente"

Tras eso, la excandidata a gobernadora por la Provincia de Buenos Aires agregó: "Y atacar a críticos por el solo hecho de serlo atrasa décadas. Ya lo vivimos, ya lo debatimos"

"No es por ahí", concluyó Carolina Píparo en su mensaje que, aunque no mencionó a nadie en particular, fue dirigido hacia el propio Milei.