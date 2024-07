Licencias de conducir: diputada del PRO presentó un proyecto para terminar con “el curro” de su renovación

Desde que asumió su banca, la diputada nacional del PRO (bullrichista) por la provincia de Buenos Aires, Patricia Vásquez, viene presentando proyectos enfocados en terminar con la burocracia y el “curro de la política”, como por ejemplo el proyecto de Ley por el cual propuso la eliminación de los Registros Automotores. Con esta nueva iniciativa legislativa, Vásquez apunta contra “el curro” de la renovación de las licencias de conducir, que se ha transformado en una caja que reporta tanto al Estado nacional, como a los Estados provinciales y municipales; esto ocurre porque en cada renovación los ciudadanos están obligados a alimentar las arcas pagando certificados, sellos, impuestos y tasas municipales para poder renovar el permiso que los habilita a manejar un vehículo.

Concretamente, la iniciativa plantea que las licencias de conducir “No Profesional” no tengan vencimiento, el trámite para su obtención sea de manera digital y gratuito; estableciendo que cada cinco años solo se deberá presentar, virtualmente y sin costo, una declaración jurada y un apto médico hasta los 75 años. Pasado esa edad, la renovación de la licencia de conducir se realizará de la misma manera, pero una vez al año.

En diálogo con MDZ, Patricia Vásquez dijo que su proyecto busca “terminar con otro curro: la burocracia recaudatoria de las licencias de conducir que ahora no van a vencer más”, sosteniendo que no hay ninguna prueba que vincule la frecuencia de las renovaciones con la reducción de los accidentes de tránsito.

Si lo truchas delito penal, si no lo presentas falta grave suspensión de licencia.

Si te mudas solo lo denuncias digitalmente. Hay que cambiar lo que hace años es "normal", pero no son más que curros y privilegios que perjudican al ciudadano. pic.twitter.com/SWV92wfRnr — Pato Vásquez (@PatoVasquezOk) July 18, 2024

La legisladora nacional bullrichista, sostuvo que el sistema como está ahora “significa más burocracia y más recaudación” y que con su iniciativa busca que la renovación de las licencias de conducir no profesionales sean gratuitas.

En cuanto a cómo sería el trámite de la renovación - si el Congreso aprueba su proyecto - explicó: "Vamos a tener que presentar cada cinco años, de manera digital y gratuita, un certificado médico y una declaración jurada”. Y, en sintonía con el Gobierno nacional, agregó: “El cambio es más libertad con más responsabilidad".

En tanto, aclaró que en caso de que se falsee la declaración jurada o se presente un certificado médico trucho, “se está incurriendo en un delito penal muy serio. Y si no se presenta en término la renovación, como estamos proponiendo cada cinco años, se va a incurrir en una falta grave con serias y abultadas multas".

Sobre el tema de los certificados médicos, Vásquez manifestó: “Hoy como están las cosas pasa de todo. Le otorgan la licencia de conducir a personas con más de 90 años, que debieron pasar antes por cinco médicos distintos para que les den el apto físico, cuando eso lo puede hacer un solo médico”.

“En el proyecto está previsto que los médicos deben estar homologados, por lo que deberán tomar un curso para poder otorgar el certificado de apto físico que habilite a los ciudadanos a poder renovar la licencia de conducir”.

Asimismo, la diputada nacional amarilla sostuvo que, al darle la responsabilidad al ciudadano de a pie para que cargue la información sin falsearla, se está apuntando a un cambio cultural, aclarando: “Si vamos al hecho de que 'hecha la ley, hecha la trampa', o que por la cultura argentina no hay Ley que alcance, entonces cancelemos todos los códigos, las leyes y la Constitución. Si no se cumple lo establecido, habrá consecuencias”.

“El problema es que en Argentina estamos como estamos porque las consecuencias no se cumplen, las penas no se aplican, las multas no se pagan. Y la idea es que eso cambie de una vez por todas y para siempre”, agrego Vásquez.

En tanto, la diputada nacional del PRO argumentó a MDZ que no hay evidencia estadística que relacione los accidentes de tránsito con la renovación constante de licencias de conducir, “al contrario ,los países que tienen licencias de conducir que no vencen tienen hasta 8 vedes menos índices de siniestralidad vial que la Argentina. El sistema actual solo incrementa la carga burocrática y los costos para los conductores, sin mejorar significativamente la seguridad vial".

Cuáles son los principales cambios propuestos

El proyecto de ley de la diputada nacional del PRO Patricia Vásquez introduce cambios significativos en la normativa actual:

1- Licencias de Conducir sin Vencimiento: bajo la nueva propuesta, las licencias de conducir no profesionales no tendrán fecha de vencimiento. Si se aprueba este proyecto, una vez obtenida la licencia, su vigencia será permanente.

2- Certificado Médico y Declaración Jurada: cada cinco años los conductores deberán presentar un certificado médico y una declaración jurada en formato digital para acreditar que están en condiciones de conducir. Este trámite será gratuito. A partir de los 75 años, los conductores deberán presentar anualmente el certificado médico y la declaración jurada.

3- Suspensión Automática de la Licencia: la licencia de conducir será suspendida automáticamente si el conductor no presenta la declaración jurada y el certificado de aptitud psicofísica a tiempo. La rehabilitación de la licencia se producirá una vez que el titular acredite haber recuperado su aptitud psicofísica. Durante el período de suspensión, el conductor estará inhabilitado para manejar.

4- Eliminación de Pagos por Renovación: no será necesario pagar más por la renovación de licencias. La iniciativa busca eliminar este costo recurrente para los ciudadanos.

5- Licencias Profesionales: las licencias de conducir profesionales tendrán una validez de hasta cinco años, requiriendo la aprobación del examen psicofísico en cada renovación.

6- Actualización de Datos sin Costo: cualquier cambio en los datos de la licencia de conducir, como un cambio de domicilio, deberá ser denunciado electrónicamente y sin costo, dentro de los 30 días siguientes. Estas modificaciones no requerirán la revalidación del examen teórico-práctico, salvo en las categorías profesionales que así lo demanden.