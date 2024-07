La firme postura de Luis Petri ante las advertencias de Irán

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, indicó que la Argentina "no se va a amenazar por nada" al referirse a la advertencia de Irán publicada en un diario oficialista, en el cual expresa que ese país "hará lamentar su enemistad" a la Argentina y pidió que se apruebe el proyecto de Juicio en Ausencia, con el fin de poder avanzar con el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados de participar del atentado terrorista a la sede de la AMIA.

Las declaraciones de Petri se dieron al llegar a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) donde participó del acto en homenaje a las víctimas al cumplirse 30 años de ese brutal ataque terrorista. El mismo contó con la participación de miembros del Gobierno nacional. Entre ellos, el presidente Javier Milei, la canciller Diana Mondino, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y legisladores oficialistas y opositores.

"Es muy importante que el Congreso trate el juicio en ausencia porque eso va a permitir juzgar a los responsables y dar una respuesta y hacer justicia", agregó el mendocino Petri.

Al ser consultado sobre la amenaza de Irán, Petri dijo: "Primero, no sé si fue una amenaza y segundo, no nos vamos a dejar amenazar. La Argentina no se va a dejar amenazar por nada".

El exdiputado nacional radical y actual titular de la cartera de Defensa sumó al respecto: "Nosotros tomamos medidas de seguridad y, es más, no solamente toman medidas de seguridad las fuerzas de seguridad, sino que vamos a incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y lo va a tener que tratar el Congreso".

En el 30° aniversario del atentado a la AMIA, recordamos a las víctimas y reafirmamos nuestra lucha contra el terrorismo abrazando a sus familias y reclamando la liberación de los 7 argentinos que todavía siguen secuestrados por Hamas. No vamos a bajar nunca los brazos ni vamos a… pic.twitter.com/3ckYw6rDPL — Luis Petri (@luispetri) July 18, 2024

Qué dicen en el Gobierno

Días atrás, la administración libertaria incluyó a Hamas en la lista de organizaciones terroristas, lo que obliga a empresas que tengan negocios con personas relacionadas a reportarlos ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La Oficina del Presidente sostuvo en un comunicado la semana pasada que "Hamas se ha adjudicado la responsabilidad por las atrocidades durante el ataque perpetrado a Israel el pasado 7 de octubre. Estas se suman a un extenso historial de atentados terroristas en su nombre".

Poco después, se conoció una editorial publicada esta semana por el diario pro-régimen en Irán, el Tehran Times, con una amenaza al Gobierno por su acercamiento a "la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional" y en la que advierte que el régimen teocrático "le hará lamentar" su enemistad "en el momento adecuado".

"No hubo ninguna amenaza hacia el presidente Milei por parte de ninguna organización terrorista. En tal caso hubo alguna versión que hizo correr algún medio sobre que se había modificado la seguridad del presidente, pero la seguridad se modifica todos los días, de acuerdo a la agenda, a los movimientos, al tipo de lugar o a la infraestructura de los lugares a donde va", señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Como contó MDZ, la postura de Adorni no se condice con la información que contó un asesor cercano a Milei el martes pasado, que explicó que había "ruidos" que "van más allá de las amenazas que escribe una persona en un papel desde su casa". Advirtió que por eso se están "tomando recaudos" porque detectaron "amenazas dirigidas al presidente".