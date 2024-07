Martín Guzmán enumeró cuáles son los mayores riesgos de una eventual dolarización

El exministro de Economía Martín Guzmán puso en alerta el rumbo adoptado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que "va a terminar dolarizando".

En ese sentido, el exfuncionario durante la presidencia de Alberto Fernández advirtió que eso implicaría "profundizar este camino de daño al tejido productivo".

"Si hacés que haya menos demanda de pesos, con la dolarización se profundiza que no haya incentivos para producir y para generar trabajo. No hay ningún país al que le haya ido bien en la historia con la dolarización", alertó.

Tras ello, planteó varios riesgos: "Con la dolarización se rompe con el tejido productivo, el narcotráfico es un problema que se vuelve más grande, se rompe con el tejido social, aumenta la inseguridad. Ese es el país a donde no quiero que vayamos y hay que frenar eso".

Por otro lado, uno de los problemas centrales con el mercado y el dólar blue, según su criterio, es la falta de producción. “Es un modelo que no favorece. Termina habiendo escasez de divisas. Eso genera problemas cambiarios e inestabilidad”, explicó.

Para Guzmán, lo que sostiene hoy "la no demanda tan grande de dólares es que hay una recesión muy fuerte". "Eso frenó las importaciones", sumó y añadió: "Para que haya un círculo virtuoso, la economía real tiene que estar pujante y eso no pasa ni va a pasar. No se está generando una perspectiva de mayor productividad".

"Si tenés una economía que está en recesión, ¿creés que va a haber más demanda de efectivo para las transacciones del día a día o menos? Menos, y eso genera inflación. Cuando debilitás una economía, generás un problema de exceso de pesos porque no tenés para qué usarlos", profundizó en declaraciones a Radio Con Vos.

En ese sentido, aseguró que el modelo económico actual "está agotado". "Todo lo que iba a redundar en una rápida recuperación no está ocurriendo y las expectativas ya cambiaron: tenemos inestabilidad e incertidumbre". completó.