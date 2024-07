El intendente del PJ mendocino que tiene línea directa con Daniel Scioli

Hace diez años, Daniel Scioli hacía pie en Mendoza con su "ola naranja" en miras a la campaña presidencial del PJ que él encabezó como candidato a presidente y perdió un año después contra Mauricio Macri. Una década pasó de aquella elección y Scioli es el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Javier Milei. Criticado por propios y ajenos, el dirigente sostiene y renueva vínculos con intendentes y gobernadores a lo largo y a lo ancho del país. En Mendoza, quien tiene línea directa con él, es el jefe comunal malargüino Celso Jaque, quien a pesar de levantar siempre las banderas del peronismo y no apoyar a Milei, deja de lado las ideas partidarias, aprovecha el contacto y avanza con gestiones para el departamento, entre las que se encuentra la posibilidad de declarar a la Payunia como patrimonio de la Humanidad.

El contacto con el resto de los intendentes mendocinos y Scioli se enfrió, cuando el exembajador en Brasil del expresidente Alberto Fernández, decidió pasarse a las fuerzas del Cielo. En diálogo con MDZ, los jefes comunales del PJ que pelean en Buenos Aires para que la Nación finalice las obras, se encuentran muchas veces con asesores que los reciben en lugar de funcionarios y se vuelven a la provincia de Mendoza sin respuestas concretas. Casas sin terminar, rutas, obras de energía, son algunas de las deudas que tiene la Nación con los departamentos mendocinos. Obra pública que venía del gobierno de Fernández y que a pesar de estar casi terminada, el Gobierno de Milei, decidió cortar.

Jaque aprovecha su vínculo con Scioli para avanzar en gestiones para su departamento. Aunque no puede pedirle que le termine las casas que faltan finalizar en Malargüe, apunta a que le ayude a declarar a la Payunia como patrimonio de la Humanidad y a activar el astroturismo. Parecen temas "menores", pero Malargüe, mientras avanza con la minería, es un departamento que vive del turismo - aunque ahora a mediano plazo incursionará más fuerte en la minería-. Jaque, en tanto, como exintendente malargüino y exlegislador nacional, ha priorizado siempre este tema.

En ese sentido, el jefe comunal habla de su buena relación con el secretario libertario. "Estamos trabajando con turismo. Nosotros por haber compartido tareas comunes con Daniel Scioli, tenemos una buena relación. Con él, además, vemos el tema ambiental. Hemos estado analizando por el tema del turismo. En un tema que es muy caro a los sentimientos de todos los malargüinos y no tengo dudas que va a ser también para todos los mendocinos. Desde el año 2000 venimos trabajando en declarar a la Payunia como patrimonio natural de la Humanidad mundial. En ese sentido, hubo mucho trabajo, hubo avances. De hecho en 2015 se presentaron papeles ante la Unesco y es posible que tengamos que hacer un nuevo dossier porque hubo cambios en lo que se pide para presentar. En esto, estamos trabajando con el Gobierno nacional y el provincial. Le he pedido a Daniel Scioli que nos acompañe y sería muy importante que los tres niveles de Estado tengamos que estar. Más, que quien debería hacer los trámites es la Cancillería y en ese sentido estamos trabajando. Además vamos a poder decir que vamos a tener una nueva reserva en la Argentina donde sólo hay 12, ésta sería la número 13, la primera en Mendoza. En eso estamos trabajando", aseguró Jaque a MDZ.

El intendente de Malargüe, Celso Jaque

En esa línea, el intendente agregó: "Además, apuntamos al astroturismo y necesitamos que nos ayuden. Tenemos el primer parque de huellas de dinosaurios, no hay otro en la Argentina, poco hay en Latinoamérica. Estos temas no pasan sólo por recursos, a veces por la difusión ,de que nos ayuden a que venga gente de otros lados. En ese sentido, sin decir que sea todo fácil, hubiera sido más fácil si el presidente fuera de mi partido, avanzamos". Además, Jaque justificó por qué sostiene ese contacto con la Nación: "Cuando fui intendente anteriormente me tocó ser intendente con un presidente que era de mi partido y luego con uno que no, porque me tocó ser intendente con Fernando De la Rúa. Uno conoce cómo manejarse y si uno entiende que la responsabilidad está más allá de lo ideológico, lo partidario, siempre se encuentra una manera de cooperar. Soy de los que cuando voy a negociar algo, me conformo con el 50%".

Cuando Scioli decidió pasar de ser funcionario de un gobierno peronista al primer gobierno libertario de la historia argentina, recibió muchas críticas del PJ y también de militantes de la Libertad Avanza que nada querían saber con el excandidato a presidente del peronismo entre sus filas. Sin embargo, él justificó su accionar explicando que quería colaborar con el país. Cuenta con el total respaldo de Milei, y además, aprovecha su cargo para entrelazar vínculos con dirigentes d todos los colores políticos partidarios.

Por ejemplo, hace cuatro días estuvo en Catamarca, con el gobernador peronista Raúl Jalil, un dialoguista con la Nación, como se lo pudo ver en su apoyo a la Ley Bases. "El gobernador Jalil marcó un camino y nosotros potenciamos la promoción de las maravillas de atracción turística que tiene la provincia de Catamarca", sostuvo públicamente en la 53ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2024 .