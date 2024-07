Tensión e internas en el Gobierno por el futuro de los trabajadores de Télam

El Gobierno tiene pensado crear dentro de RTA (Radio y Televisión Argentina S.E) una "usina" de noticias que se encargue de recolectar y ordenar contenido para la administración libertaria, la TV Pública y Radio Nacional. Sin embargo, hay otro grupo de funcionarios de Javier Milei que niega esta idea y no acepta que en la nueva web podrían trabajar empleados de Télam.

La pequeña oficina que el Gobierno quiere crear para que se haga "clipping" de noticias no hará producción propia y se llamará "RTA Noticias". Se espera que allí trabajen personas de la ex Télam que aún no aceptaron el retiro voluntario.

Una importante fuente de Balcarce 50 confirmó que estas modificaciones estarán dentro de un "decretazo" (el decreto 50) que prepara la gestión libertaria para lograr que cada empresa del Estado vaya al ministerio de su competencia. "Por ahora son 116 páginas", agregó.

Si bien se esperaba que haya más definiciones sobre la vuelta de empleados de Télam a sus funciones laborales, desde el jueves que el Gobierno enfrió el operativo, abrió nuevamente los retiros voluntarios y se dispensó a todos los empleados de ir a trabajar hasta fin de mes. El domingo pasado los propios empleados habían anunciado que volverían a reincorporarse a la empresa a través de su cuentas de redes sociales llamadas "Somos Télam".

Fuentes oficiales explican que los empleados que no se adhieran en esta oportunidad a los retiros voluntarios "serán despedidos bajo el Procedimiento Preventivo de empresas" y el "resto pasa a RTA".

Por lo bajo, un sector del Gobierno advierte que RTA Noticias tendrá extrabajadores de Télam.

Para seguir definiendo los detalles de esta nueva oficina de noticias, MDZ supo que el lunes habrá una reunión informal entre el vocero presidencial (y responsable de la comunicación gubernamental), Manuel Adorni, y el nuevo interventor de los medios públicos, Eduardo González.

Sobre el archivo de Télam, al que no se puede acceder desde que se cayó la página oficial de la agencia, desde los despachos oficiales confiesan que se va a preservar, algo que generaba preocupación por la cantidad e importancia de información que contiene dicho registro.

La interna dentro del Gobierno por el caso Télam

Si bien el círculo chico del Gobierno quiere terminar con Télam, hay un sector de este que acepta que los trabajadores de la exagencia podrán seguir trabajando en RTA, mientras que otro asegura que "solo quedarán 30,40 personas" que se encuentran "obligados a retener por cuestiones de pauta" y que desarrollarán tareas dentro de la Agencia de Publicidad del Estado S.A.U (Apesau). "Si fuera por nosotros la cerramos entera", advierten, negando y evitando hablar sobre la idea de "RTA Noticias".

Apesau es una Sociedad Anónima Unipersonal que fue creada a través del DNU 548/2024, en reemplazo de la Agencia Télam. Esta nueva figura está autorizada por el Código Civil y Comercial de la Nación y el Estado es su único accionista.