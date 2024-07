Intento de magnicidio: el motivo por el que dos testigos apuntaron contra la custodia de Cristina Fernández de Kirchner

Tomás Federico García, el militante y concejal del Frente de Todos (FdT) del municipio de Presidente Perón que atrapó a Fernando Sabag Montiel durante el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, declaró en la tercera audiencia del juicio oral que el imputado dijo ser "compañero" de esa agrupación para que lo soltaran. También lo hizo Cristóbal Elgueta, quien directamente apuntó contra la custodia de la expresidenta.

Ante la presidenta del Tribunal Oral Número 6, la jueza Sabrina Namer, el concejal también mencionó que él, junto a otros militantes, colaboraban siempre "en la contención" y eran ellos los que se "encargaban de armar el cordón" para que Cristina Fernández de Kirchner saludara a la gente.

"Empecé a escuchar gritos a unos cinco, seis metros y a otra persona decir puntualmente 'tiene un fierro'. Corrí, le puse la mano debajo del cuello, lo levanté, por así decir, y me lo llevé a la vuelta mientras, en un intento de zafar, repetía 'soy compañero'", recordó García.

Asimismo, sostuvo que él había estado presente en la puerta del edificio de Recoleta en el que vivía la expresidenta durante los días anteriores al atentado para "cuidarla".

Según su declaración, luego de que la Policía detuviese a Fernando Sabag Montiel, García volvió al lugar del hecho y otro militante le indicó dónde estaba el arma con la que había gatillado; el concejal puso su pie arriba y se la entregó a la custodia de la exvicepresidenta.

La fiscal Gabriela Baigún interrogó sobre cómo custodiaban a Cristina Fernández de Kirchner y si dejaba que sus seguidores se acercaran a ella, a lo que García respondió que los cordones de seguridad eran "improvisados" y no estaban "coordinados" con su custodia personal.

Y acá fue donde tomó relevancia la declaración de Cristóbal Elgueta, quien sentenció: "La custodia de Cristina, el señor canoso, de saco negro, que ese día tengo entendido estaba a cargo, me hizo entrar al palier del edificio de Cristina. Me preguntó si yo había filmado, le dije que sí y me pidió que le muestre los últimos chats para ver si se lo había enviado a alguien. Después me pidió que borrara el video".

Fernando Sabag Montiel está acusado de intentar asesinar a la exvicepresidenta; mientras su novia, Brenda Uliarte, de presunta partícipe necesaria, y Nicolás Carrizo, el jefe de la llamada "Banda de los Copitos", como partícipe secundario del hecho.