El HCD de Santa Rosa analizará este martes la denuncia contra Diego Foco, esposo de Flor Destéfanis

El Concejo Deliberante de Santa Rosa tendrá mañana una sesión caliente porque se tratará la denuncia de la presidenta del cuerpo, Débora Quiroga, contra el exconcejal del PJ y pareja de Flor Destéfanis, Diego Foco. Quiroga acusó al abogado por violencia de género en el recinto y en declaraciones en medios locales.

Flor Destéfanis la intendenta de Santa Rosa. (MDZ)

La denuncia salió a la luz después de que hoy se conociera que Foco y Hernán Dube renunciaron a sus bancas para dejarles el espacio a dos ediles mujeres para cumplir con la paridad del bloque justicialista. El tratamiento de la denuncia está confirmado y garantizado porque la oposición tiene mayoría desde que Débora Quiroga y María José Bufa dejaron el PJ, armaron su propio bloque y se aliaron a Cambia Mendoza.

La presidenta del HCD y denunciante, Débora Quiroga.

“Hay que tratar mañana la denuncia, hay que verla y analizarla. Esto no es así, no se puede renunciar y listo. Esto hay que hablarlo, hay una denuncia presentada en el Concejo que seguramente irá a votación”, explicó la concejal radical Liliana Campos en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM. “Renuncia para salir ileso, pero no es el camino, no es lo que corresponde. Todo esto lo vamos a hablar mañana en el Concejo, vamos a tratarlo y de ahí veremos cuáles son los pasos a seguir”, agregó la edil.

El inicio del conflicto

Según Campos, los problemas con Diego Foco comenzaron con la presentación de pedidos de informe de la oposición. “Por ser de la oposición en varias oportunidades donde he presentado pedidos de informe me ha tratado muy mal si comparo cómo trata al resto de los concejales. Con los hombres no. Sí, con las mujeres”, detalló la radical.

“Me mandó a leer, me levantó la voz, me señaló con el dedo. Cada vez que presentaba un pedido lo cuestiona como que no lo sé hacer, como que me lo han hecho. Tiene ese tipo de violencia”, añadió Campos.

El Chaqueño Palavecino fue la atracción del Festival de la cueca y el damasco.

Hasta el momento, la oposición presentó pedidos de informe por los gastos del Festival de la cueca y el damasco, el parque automotor del municipio, los autos alquilados, los gastos en combustible, lubricante y aditivos. También hay un pedido de informe por personal municipal: la cantidad de empleados, en qué áreas trabajan, cómo se desempeñan y sus respectivos sueldos con respecto a su escalafón.

“El Festival de la cueca y el damasco generó mucho ruido, mucho malestar en la gente por traer artistas nacionales que han cobrado mucha plata, por contratar a una consultora. No tengo el número final porque lo estamos trabajando”, dijo Campos.

“Santa Rosa es un departamento que no tiene fuentes de trabajo, la mayor parte de la gente trabaja en el municipio con sueldos de 40 ó 60 mil pesos y nos parecía que no era momento que el municipio hiciera un festival de cuatro noches con gastos exuberantes y no condice el dinero de las entradas”, agregó.

La denuncia