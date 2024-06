Jorge Lanata lanzó duras críticas contra Javier Milei por el rumbo económico del país

En medio de la agitada escena política argentina, el periodista Jorge Lanata ha vuelto a lanzar duras críticas contra el presidente Javier Milei. Lanata expresó su preocupación por la visión de país que tiene el actual mandatario, sugiriendo un aumento potencial en la pobreza y una élite reducida como resultado de las políticas en curso.

"Me preocupa cómo es el país que él piensa", expresó Lanata, y agregó: “Hoy hay 55% de pobres, pero a mí me da la sensación de que el país que sueña Milei es uno que capaz tiene 80% de pobres y un 20% de clase media-alta y media”.

Durante una conversación con Nelson Castro en el programa "El Corresponsal" de TN, Lanata cuestionó las capacidades del Gobierno para revitalizar la economía, subrayando la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes). "No veo que vayan a haber inversiones a corto y mediano plazo", señaló el periodista.

Asimismo, Lanata criticó la relación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, se refirió a las recientes reuniones del presidente con figuras clave como Mark Zuckerberg y Elon Musk, indicando que falta claridad en los resultados de estos encuentros. "Nadie sabe a qué fue o qué conclusiones hubo. Que yo sepa, de los últimos presidentes es el único que hizo ese tipo de giras y está bueno que lo haya hecho. El problema es para qué, cómo, qué va a pasar con esto, y ahí no tenemos respuestas”, señaló.

El periodista también abordó el tema de la Ley Bases, una iniciativa legislativa que ha enfrentado múltiples obstáculos y críticas. Según Lanata, la presentación de un proyecto con más de 500 normas fue un error estratégico que ha complicado la aprobación de la ley.

“Podría haber elegido 30 o 40 y capaz se las aprobaban, o el trámite era más corto. Se metió en un barro del cual aún hoy no puede salir y lleva seis meses sin poder aprobarla”, señaló.

Finalmente, Lanata no solo analizó la gestión interna de Milei, sino que también criticó a la oposición política, responsabilizándola de no haber logrado formar un contrapeso efectivo contra la propuesta política de Milei. "Milei va a terminar su gobierno, aún aunque no tenga resultados desde el punto de vista económico", concluyó el periodista.