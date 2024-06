Se relanza Guillermo Moreno: "Estamos en condiciones de volver al Gobierno"

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno relanzó su espacio Principios y Valores, con un mensaje al peronismo y la intención de posicionarse como una alternativa electoral al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. El ex funcionario condenó el rumbo del gobierno del presidente Javier Milei y consideró que el peronismo "está en condiciones de volver cuando Dios quiera".

En un acto en el microestadio de Ferrocarril Oeste, el ex secretario de Comercio expresó: "Estamos preparados para resolver el desastre de la última década. La de Macri, del último gobierno socialdemócrata y del presidente Milei que lo único que hizo fue hundir a nuestro pueblo en la pobreza y falta de orgullo".

"Había una vieja frase del General Perón que decía 'de casa al trabajo y de trabajo a casa'. Bueno, resulta que nos quitaron el trabajo y también la casa", aseguró.

Del encuentro formaron parte dirigentes de larga data en el PJ, organizaciones militantes y seccionales sindicales no alineadas con las cúpulas en la CGT. Estuvo la UOCRA Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.

En paralelo, la conducción del acto estuvo a cargo de la periodista Nancy Pazos. "Cuando nosotros defendíamos el trabajo de los argentinos nos decían que nos habíamos quedado en el pasado, pero resulta que no éramos el pasado, ahora todos los gobiernos del mundo defienden el trabajo de su pueblo. No hay un buen gobierno si el pueblo no está organizado", manifestó Moreno, que agregó que la Argentina es "un pueblo nacionalista de brazos abiertos, no de puños cerrados".

Antes del cierre, el anteúltimo orador fue el secretario general del Sindicato Obrero del Vidrio (SOIVA) y vicepresidente del partido PyV, Horacio Valdez. "En el peor momento de la historia vamos a salvar al país, como lo hicimos siempre y como esta vez lo vamos a hacer de la mano de Guillermo Moreno", agitó el líder de los vidrieros y, antes de ceder la palabra, completó: "Les dedicamos esta fiesta peronista a los que están destruyendo al país y a los que despidieron a 50 mil trabajadores".

En Ferro también dieron el presente nutridas corrientes de afiliados de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), de la Federación de la Carne y de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOP), conducida por Leonardo Fabre y uno de los gremios con representación en la ANSES.

Fundado el 17 de octubre de 2020, PyV es una escisión del Partido Justicialista (PJ). En las Elecciones Presidenciales del 2023, el partido de Moreno obtuvo solo el 0,79% y no logró superar las PASO.

Desde entonces, el ex funcionario, sin embargo, ha mostrado un crecimiento de su popularidad a raíz de sus intervenciones en canales de streamings y redes sociales, por lo que se esperanza con una segunda oportunidad.

"Ya estamos en condiciones de volver al gobierno. Está el movimiento peronista organizado, tenemos la estructura jurídica y el plan de gobierno. ¿Cuándo vamos a volver? Cuando Dios quiera", concluyó.