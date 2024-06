Martín Yeza reveló por qué es "saludable" la distancia entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich para el PRO

El diputado nacional Martín Yeza compartió su análisis sobre la pelea en el interior del PRO entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich y evitó responder si la confianza entre ambos esta rota.

"Hay un distanciamiento, si eso hace que la confianza esté totalmente rota no lo sé", sostuvo al tiempo de relativizar el conflicto e incluso lo consideró como algo positivo.

"Hay una distancia entre Mauricio y Patricia que me parece saludable. Se tomaron un tiempo, espero que en algún momento se corte y se puedan juntar", afirmó.

En declaraciones a radio Perfil, Yeza se manifestó muy crítico por el presente del espacio presidido por Macri al señalar que es "su peor versión en los últimos 20 años".

"Creo que el PRO enfrenta actualmente una crisis de liderazgo debido a una cultura en los últimos años en donde tuvimos dos liderazgos, que fueron nuestros últimos dos candidatos a presidente, que se pusieron primeros y al conjunto a merced de ellos", reflexionó.

En esa línea, cuestionó a aquellos dirigentes que están dispuestos a dar el salto al gobierno de La Libertad Avanza: "Me parece que es artero y deshonesto el argumento de que si no te vas hoy a La Libertad Avanza no sos del cambio".

Para Yeza, el PRO tiene que atravesar un proceso que se dedique a renovar el partido antes de una eventual unión con el espacio liderado por Javier Milei.

"Creo que el PRO debe atravesar un proceso con una hoja de ruta que incluya tomar más elementos de vanguardia y desarrollar una visión actualizada", concluyó.