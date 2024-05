Martin Yeza: "Si te vas del PRO, no sos del PRO"

“En los últimos años aprendí que las relaciones se deterioran cuando se habla de lo irrelevante y se calla sobre lo importante”. Así se lo afirmo Martin Yeza, diputado nacional del PRO, a MDZ sobe la interna del PRO.

El exintendente de Pinamar estuvo en La Plata, donde se reunió con vecinos de la megatoma de Los Hornos y víctimas de usurpaciones, para hablar sobre el proyecto de Ley de “desalojos exprés” que impulsa en el Congreso nacional. Al término del encuentro, Martin Yeza habló y se refirió a la pelea interna del PRO, que lo tiene como uno de los protagonistas.

El diputado Nacional del PRO Martín Yeza, junto al ex presidente Mauricio Macri

Yeza afirmó que no esto no es un tema de egos y que no pueden tomar decisiones inconsultas. Además, ratificó que los rupturistas deben irse del partido. Asimismo, remarcó el compromiso del PRO con “el cambio profundo”, no descartando que al final del camino confluyan en un frente con La Libertad Avanza, aclarando que primero deben pasar por “un proceso interno de enriquecimiento” partidario.

Ante la primera pregunta de por qué el macrismo había dejado acéfalo al PRO bonaerense, Martin Yeza respondió haciendo referencia a la foto que desato “la furia calabresa”; “Hace una semana vimos a la presidente del PRO de la provincia (Daniela Reich), con “Pato” Bullrich y Diego Valenzuela en un acto con el presidente de La Libertad Avanza de la provincia (Sebastián Pareja) donde se abrazaron, se dieron la mano y dijeron de manera totalmente inconsulta que tenemos que ir a una coalición”

La foto de la discordia

Y agregó: “Creo que antes de tomarte semejante atribución, primero tenés que hablarlo con los de tu propio partido”. El exintendente pinamarense apuntando contra Patricia Bullrich, disparó “Sobre los que están nerviosos y cuestionan si estamos comprometidos con el cambio, yo les respondo que aprendí a ver lo que hacen los políticos más que lo que dicen”.

“No vas a encontrar un solo legislador del PRO en el Congreso que no haya trabajado para enriquecer, defender o que no haya protagonizado un debate favorable a la Ley Base. No quedan dudas que estamos comprometidos con el cambio que esta llevando adelante el presidente de la nación; por lo tanto, no están difícil masticar chicle y caminar a la vez como algunos creen”, remató Yeza de manera irónica.

Asimismo, el diputado nacional amarillo, destacó que el PRO necesita ir a “un proceso interno de enriquecimiento” para “sanear las relaciones interpersonales” afectadas por la feroz interna del año pasado.

Sin dejar el foco en la foto de la discordia, añadió: “Quien fuera nuestra candidata a presidente (Bullrich), acompañada por la presidente del partido en la provincia (Reich) no pueden levantar la mano del presidente de La Libertad Avanza y decir, de manera inconsulta, que vamos a una coalición llevándonos a todos de las narices”.

“Liderar una fuerza política que tiene militantes, gente que cree en nosotros, concejales, intendentes, legisladores, ex gobernadores, gobernadores llevándonos de las narices. Eso es lo que nos tarjo hasta acá y hay un grupo de dirigentes, que tendremos relevancia que ellos probablemente, pero que dijimos hasta acá", señaló.

Y siguió: "Es algo antinatural que seas el presidente del PRO y te vayas del PRO formando un nuevo bloque. Querés hacer una coalición con otra fuerza política, ningún problema. Pero primero agotemos la vía interna y si sos el presidente del PRO, es razonable que estés en el bloque del PRO. Bueno ninguna de esas dos cosas pasó”

Ante la repregunta de MDZ de que si creía que los bullrichistas que rompieron el bloque amarillo en la Legislatura bonaerense debían dejar sus bancas; el exintendente de Pinamar respondió de manera rotunda: “Si te vas del PRO, no sos del PRO”.

Y sobre la posibilidad de que confluyan, por cuestiones de afinidad ideológicas, en un frente electoral con el partido de Javier Milei; Yeza afirmó: “Lo que está pasando con nuestro proceso interno no significa que no tengamos que ir a una coalición con La Libertad Avanza. El PRO siempre fue frentista, no hay una sola elección en la que no hayamos compuesto un frente”.

“Creo que es el momento para hacer una pausa y que el PRO pueda atravesar el proceso para encontrar la mejor versión, mientras el presidente lidera el cambio para que en Argentina podamos volver a crecer y progresar económicamente. Por eso digo que podemos caminar y masticar chicle a la vez. Esto no debería ser una lucha de egos", señaló.

Un alfil de Macri se quedó con la vicepresidencia del Senado bonaerense

Tal como lo habíamos anticipado, la Senadora Daniela Reich -presidente, por ahora, del PRO bonaerense y esposa del intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela- en la sesión del miércoles presento el pedido para la creación del unibloque “PRO Libertad” y la renuncia a la vicepresidencia segunda de la Cámara Alta bonaerense.

Ambos pedidos fueron aceptados por la titular del Senado provincial, la vicegobernadora Verónica Magario.