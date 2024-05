Diputados bullrichistas oficializaron la ruptura del bloque PRO en la Legislatura bonaerense

Finalmente, la sangre llegó al río y se rompió el bloque PRO en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Mediante un comunicado los legisladores que responden en la interna a Patricia Bullrich marcaron sus diferencias con Maurcio Macri oficializando la creación del nuevo interbloque amarillo violeta “PRO Libertad”.

En la Cámara baja bonaerense el flamante bloque, que trabajará en sintonía con La Libertada Avanza, estará compuesto por cinco diputados. La presidencia de “PRO Libertad” será de Florencia Retamoso, que estará acompañada por los diputados bullrichistas Fernando Compagnoni (vicepresidencia), Sofia Pomponio, Abigail Gómez y Oriana Colugnatti que responde al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

En tanto, en el Senado bonaerense, si bien oficialmente no se comunicó la ruptura, se conformará un unibloque conducido por la hasta ahora titular del PRO bonaerense y esposa de Valenzuela, la senadora Daniela Reich.

La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela y la senadora y presidente del PRO bonaerense Daniela Reich en el acto de la Libertad Avanza de Esteban Echeverria que desato la interna en el PRO



En el comunicado los legisladores que responden a Patricia Bullrich reafirman su alineamiento con el gobierno del presidente Javier Milei. “En este momento histórico, ratificamos nuestro apoyo total al cambio profundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está haciendo el gobierno nacional”, aseguran.

En otro párrafo de la misiva marcan sus diferencias con la conducción partidaria de Mauricio Macri, manifestando que “la realidad” exige decir de que lado están “parados”.

“Solo hay dos opciones reales: o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo”, sostienen los PRO liberales. Y agregan: “No hay posiciones intermedias. Con el cambio no se negocia, al cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamientos”.

Destacaron, además, que interactuarán con los bloques que comparten las “ideas de cambio y libertad”. Y dejan en claro su pertenencia, por ahora, al partido fundado por Mauricio Macri. “Seguimos siendo del PRO y por eso nuestra obligación es acompañar el cambio. La libertad no se negocia, se defiende. El cambio es ahora y sin especulaciones”, rematan.

Comunicado de los legisladores bonaerenses que responden a Patricia Bullrich, anunciando la creación del interbloque "PRO Libertad".

La flamante presidenta del interbloque “PRO Libertad”, Florencia Retamoso, en diálogo con MDZ, destacó la armonía con el resto de los 12 diputados del bloque PRO “puro”. Afirmó: “Nosotros estamos enfocados en que a Milei le vaya bien, esa es la verdad. En la provincia somos opositores y ahí nos van a encontrar con el PRO, porque pensamos con la gran mayoría de la misma manera. Básicamente vamos a seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo en las sesiones, pero ahora más pegados a La Libertad Avanza”.

Asimismo, la titular del bloque bullrichista no descartó que se sumen más legisladores a su espacio. “Es probable. Estamos hablando con otros diputados con los que tenemos muchos puntos en común, por lo que es altamente probable que con el correr de las semanas se sumen a nuestro espacio”, anticipó.

En cuanto al rumor que circula en los pasillos de la Legislatura de que Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, no aceptaría el nombre de “PRO Libertad”, Retamoso respondió: “Puede ser, no es algo que nos haya objetado cuando presentamos la conformación del bloque -añadiendo con un dejo de picardía-. Por ahí lo pueden forzar a que no lo acepte. Cosa que estaría complicado, porque si el titular del bloque PRO no hizo en su momento la reserva del nombre, no le va a quedar otra que aceptarlo”. Reunión de trabajo del interbloque de diputados bonaerenses PRO Libertad

A todo esto, desde el entorno de Patricia Bullrich confirmaron a este diario que tenían intenciones de romper más adelante pero que la jugada de Maurico Macri, de vacíar el consejo directivo del PRO bonaerense, que preside Reich, adelantó los tiempos. “La ruptura iba a ser después de la aprobación de la Ley Bases. Lo teníamos hablado con Patricia, pero lo que hizo Mauricio en la provincia aceleró los tiempos”.

Por su parte, desde el bloque PRO “puro” de diputados bonaerenses sostuvieron a MDZ que la ruptura es por los coletazos de la pelea nacional entre Macri y Bullrich. “Acá no se está echando a nadie. Son un grupo de cinco diputados empujados por Patricia y Valenzuela que decidieron romper el bloque”, describen.

“Daniela Reich asumió en el marco de un interinato, por la renuncia de Jorge Macri para abocarse a la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, sabiendo que había que renovar autoridades. Y la no voluntad de Bullrich y Valenzuela de renovar el partido provocaron los eventos de la semana pasada”, sostuvo la fuente del bloque amarillo “puro” consultada.

Y apuntando contra el sector liderado por Bullrich dijo: “Queda claro que para algunos el PRO tiene que arrodillarse ante La Libertada Avanza. Otros creemos que el camino es primero intentar una estrategia de coalición parlamentaria y después ver una convergencia electoral para el año que viene”.

Como queda el PRO en la Cámara alta bonaerense

En cuanto al senado provincial, el PRO va a correr el mismo camino que en la Cámara baja. La única diferencia es que la sangría en el partido amarillo, por ahora, será de un solo senador. Por lo que Alejandro “El Ruso” Rabinovich comandará el bloque PRO "puro" que será el mayoritario con nueve senadores.

Mientras que Daniela Reich, la hasta ahora presidente del PRO bonaerense y esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en la sesión del miércoles presentará a la titular del Senado, Verónica Magario, el pedido formal de conformación del unibloque “PRO Libertad”. Senadora provincial Daniela Reich, titular del unibloque "PRO Libertad"

Foto: Prensa Daniela Reich



A todo esto, uno de los senadores que integran el bloque puro de La Libertad Avanza dijo a MDZ: “Ojalá Daniela se hubiera pasado a nuestro bloque, la esperábamos con los brazos abiertos". "Todos los que se están acercando comparten nuestra mirada de la provincia. Sabemos que estamos muy cerca de ganarla, pero para eso tenemos que prepararla y en la parte legislativa es muy importante tener mayoría para eso”, agregó.

Lo cierto es que tanto macristas como bullrichistas comparten ideas y dogmas con los libertarios, por lo que tarde o temprano van a confluir en un mismo espacio. La diferencia es el camino.