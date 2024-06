Jornada intensa en Casa Rosada: definiciones, un saludo atípico y sorpresas

En medio de una jornada distinta en Casa Rosada, -en donde el presidente Javier Milei apareció en la sala de conferencias para saludar a los periodistas acreditados luego de presidir una reunión de Gabinete tras varios días sin hacerlo-, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el reemplazo de Pablo de la Torre será Yanina Nano Lembo, que ahora liderará la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Además, confesó el por qué de la ausencia de la ministra Sandra Pettovello en la reunión de ministros y adelantó que de ahora en más aquellos encuentros serán una vez por semana, los martes a las 9.

Luego del paso de Milei por el tercer piso de Casa de Gobierno, en donde confesó que "(Nicolás) Posse es historia", admitió su alegría por el nuevo nombramiento de Guillermo Francos a cargo de la Jefatura de Gabinete y dijo que Pettovello es "la mejor ministra de la historia"; Adorni respondió las preguntas de los periodistas y le confirmó a MDZ que la ausencia de la ministra de Capital Humano en la reunión de Gabinete se debió a "un tema de agenda". "Puntualmente hoy, está terminando cuestiones judiciales de las denuncias que se están presentando, los tiempos hicieron que no pudiera hacerse presente, para que no empiecen las especulaciones extrañas que hacen ustedes, que las respetamos pero no por eso dejan de ser extrañas", agregó.

Además, confirmó que "efectivamente" Nano Lembo será la nueva secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la cartera social, tras la salida de Pablo De la Torre, que fue limitado de sus funcionares por el escándalo de los alimentos almacenados y presuntas irregularidades en los contratos de su área.

"Entendemos que (Nano Lembo) es la persona que salió publicada en los medios", dijo Adorni para confirmar la nueva designación que "va a ser confirmada en las próximas horas" para ocupar el lugar del exfuncionario De la Torre. "De todas maneras, somos respetuosos de las designaciones y que efectivamente lo confirme la propia ministra de la cartera, en este caso Sandra", sumó.

Milei y Pettovello. El presidente sigue bancando la lucha de la ministra con la cartera más grande de la gestión pública.

Por último, Adorni avisó que las reuniones de Gabinete dejarán de ser dos veces por semana y pasarán a ser una vez cada siete días: los encuentros se darán los martes a las 9. "Por supuesto, en caso de lo que necesitemos nos vamos a reunir, pero metodología va a ser una vez por semana", explicó.

Desde que llegó Milei de Estados Unidos, hubo cambios en el Gobierno: Francos es el nuevo jefe de Gabinete, Posse salió de la gestión pública, Pettovello fue denunciada por los alimentos almacenados y decidió despedir a de la Torre. Tras estas modificaciones el presidente y todos los integrantes del Gabinete salieron a defender a Pettovello, apoyando su "lucha contra las mafias", mientras que la Jefatura de Gabinete tuvo que presentar otro organigrama, para que existan dos vicejefes de Gabinete: Lisandro Catalán que se encargará de las cuestiones de Interior y José Rolandi, que liderará -como lo venía haciendo- las cuestiones de Jefatura.