El conflicto que se abrió tras el cierre de la lucha aérea antigranizo

Durante la mañana del jueves, el Gobierno provincial a través del ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, confirmó la decisión de ponerle fin a la lucha antigranizo. El sistema de mitigación lo prestaba la empresa estatal Aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa), y el Estado era el único contratante. En un principio, los aviones eran, además de la lucha antigranizo, para esparcir la mosca del mediterráneo, taxi aéreo, y otros usos. Sin embargo, esa idea nunca avanzó y el Gobierno decidió bajar los aviones, los cuales aún no deciden qué hacer con ellos. Son 27 los trabajadores que se ven afectados por esta decisión del Gobierno de Mendoza de dejar de financiar el sistema de lucha aérea.

En este contexto, desde el sindicato APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) anticipan medidas de fuerza. Además presentaron una denuncia penal para que la Justicia determine si hubo incompatibilidad de funciones ya que, según esta versión, el Estado favorece a los fabricantes de mallas antigranizo, entre ellos Agrinet SA. Al respecto, el representante de prensa de APLA, Juan Pablo Mazzieri, dijo en MDZ Radio 105.5 FM: "Casualmente, una de las fábricas es Agrinet SA, en la cual una de las directoras es Carolina Losada, senadora nacional y amiga del actual ministro de Defensa, Luis Petri, que viene insistiendo con este tema desde el año pasado y hombre también de Vargas Arizu".

MDZ Radio dialogó también con Juan Ignacio Losada, hermano de Carolina, actual gerente industrial de Agrinet SA quien desmintió dicha acusación y aseguró que "hemos crecido todo lo que hemos crecido con lucha antigranizo. A mi no me mueve la aguja si hay o no hay lucha".

La versión de APLA

El responsable de prensa, Juan Pablo Mazzieri, comentó en el programa Sonría los Estamos Filmando, que la noticia les llegó de imprevisto a los trabajadores con la "novedad de han sido despedidos. No se trata solamente de desarticular el sistema de lucha antigranizo, sino que han tomado la decisión de dejar los aviones en el piso y despedir a 27 trabajadores de un día para el otro sin ningún aviso previo como para, por lo menos, armarse familiarmente de otra manera, armar el trabajo de otra manera".

En este sentido, explicó que se trata de "una profesión de muy difícil reinserción laboral" y que el gobierno ha demostrado "una clara insensibilidad y una falta de planificación absoluta".

"Estamos preocupados, tratando de asistir a toda esta gente que es gente muy calificada en la que el Estado provincial invirtió durante muchos años. Otro de los argumentos que utilizan es que no existe esto en otras partes del mundo y es una falacia. En muchísimos lugares se está trabajando de esta manera no solamente para la reducción del granizo, sino también para hacer llover, para incrementar las nevadas, para reducir lluvias" dijo Mazzieri. "Estamos lidiando con trabajadores que van perdiendo sus puestos laborales, y también con falta de información e información que no es cierta".

Según el responsable de prensa de APLA, "una vez que un funcionario se hace cargo de ciertas áreas de gobierno intenta llevar adelante políticas que favorezcan a algunas empresas y por eso vamos a llevar adelante una denuncia para que la Justicia investigue a ver qué está pasando". Ante la pregunta concreta de si creen que hay un negocio político atrás de esto, respondió: "En principio parecería ser de ese modo. Lo que han dispuesto es que la parte de radar y la parte de monitoreo de tormentas continúe, lo que sacan es la pata de los aviones y con eso canalizan el flujo de ese dinero para créditos blandos para la compra de mallas antigranizo".

Es en esta línea en la que se basa para asegurar que hay "un favorecido inicial que son los prestadores y los fabricantes de malla antigranizo. Casualmente, una de las fábricas es Agrinet SA, en la cual una de las directoras es Carolina Losada, senadora nacional y amiga del actual ministro de Defensa, Luis Petri, que viene insistiendo con este tema desde el año pasado y hombre también de Vargas Arizu". Mazzieri insistió: "Vamos a hacer una denuncia penal, a ver si hay una incompatibilidad de funciones para que la Justicia investigue y determine si hay algún tipo de elemento para inferir que hubo una mala actuación. Por otro lado tenemos las herramientas sindicales que también vamos a utilizar".

La versión de Losada, de Agrinet SA

El hermano de Carolina Losada quien se desempeña como senadora nacional por la Unión Cívica Radical de Santa Fé, Juan Ignacio Losada dijo en MDZ Radio que ve con buenos ojos la decisión del gobierno: "Como ciudadano celebro que el gobierno provincial esté gestionando mejor los recursos y buscando ayudar al productor a proteger sus cultivos mediante mallas, seguro agrícola, o lo que elija el productor. Dentro de lo que es malla, eligiendo libremente a quién comprarle". Aseguró que son "alrededor de 5 o 6 proveedores".

Respecto de las acusaciones del sindicato de los pilotos por una supuesta vinculación política entre el Ministerio de Producción, el Gobierno provincial, la senadora radical Carolina Losada y su empresa Agrinet SA, Juan Ignacio declaró que "si ellos tienen eso comprobado que vayan a la justicia y denuncien. Porque es fácil salir a hablar en los medios sin ningún tipo de prueba, ensuciando a una familia que lleva años trabajando en esto y que hemos crecido muchísimo. Arrancamos con cuatro o seis telares en el año 99 a producir y hoy tenemos 42". A este argumento agregó: "La lucha antigranizo arrancó en el 98, 99 casi a la par nuestra y hemos crecido todo lo que hemos crecido con lucha antigranizo. A mi no me mueve la aguja si hay o no hay lucha. Hemos tenido la suerte de acompañar el boom vitivinícola que hay en Mendoza y después no ampliamos hacia otros mercados, pero lo hemos hecho sin la ayuda de nadie, vendiendo al privado y sin ningún tipo de conexión política" dijo el empresario.

