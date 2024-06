Patricia Bullrich se despegó de Pablo De la Torre y destruyó a los "gerentes de la pobreza"

En medio del escándalo por las irregularidades detectadas en el Ministerio de Capital Humano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a respaldar a la ministra Sandra Pettovelo y afirmó que se está yendo a fondo para sanear cualquier tipo de desmanejos. Pero al mismo tiempo no se hizo cargo de la designación de Pablo De la Torre, funcionario al que echaron de la cartera.

"En relación a lo que sucedió en Capital Humano, a ver, no hay un solo alimento vencido. Los vencidos son los gerentes de la pobreza que no tienen más poder en la Argentina", disparó Bullrich.

"No son más intermediarios, no aprietan a nadie más, no pueden manejar ni los alimentos, ni los planes sociales, ni absolutamente nada", adhirió en referencia a dirigentes como Juan Grabois y tantos otros que denunciaron que existía negligencia en la entrega de alimentos y que había toneladas a punto de vencer.

"En Capital Humano no hay un solo alimento vencido. Lo vencido son los gerentes de la pobreza que no tienen más poder en la Argentina", manifestó la ministra de Seguridad @PatoBullrich sobre la polémica por los alimentos en el ministerio de Sandra Pettovello. @mdz_radio @mdzol pic.twitter.com/YkcmmSu7Hp — Gianni Pierobon (@gmpierobon) June 3, 2024

La funcionaria reconoció que existió un conflicto interno en Capital Humano pero afirmó que es una decisión de la ministra elegir a sus colaboradores. "Nosotros hemos estado el fin de semana completo analizando todas las partidas en todos los lugares de acopio que tiene el Ministerio de Capital Humano y no hay un solo alimento vencido , y esto ya es de público conocimiento porque lo ha anunciado el juez", concluyó.

Patricia Bullrich encabezó este lunes junto a los ministros Luis Petri (Defensa) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) La segunda reunión del Consejo de Seguridad Interior.