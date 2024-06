Un Gobierno que nace y la hora de "hacer patria" para el campo y empresarios

Festejó Guillermo Francos, Martín Menem, Javier y Karina Milei y Santiago Caputo, en ese orden. Los hacedores de la Ley Bases a pesar de la profunda afeitada (se aprobaron 238 artículos de los 664 originales). El objetivo se logró con creces, la oposición sigue partida, el radicalismo volvió a su lugar de espectador, el kirchnerismo perdigoneado y sin liderazgo y ahora el Gobierno parece pasarle la pelota a los que tienen la obligación de honrar su palabra, esa que repitieron como un mantra en privado: "llegó la hora de ponerla y sin excusas", como definieron ayer en el Gobierno.

El Gobierno tenía a las doce de la noche la confirmación de 135 manos levantadas, a lo que se añadieron las de Hacemos Federal y se lograron 147 positivos, 107 negativos confirmados y dos abstenciones. La labor fue con los jefes de bloque, y el operativo destrucción de una parte del radicalismo viene funcionando a la perfección. "Si Martin Lousteau sigue trabajando para destruirse y con él al partido, volverán a ser Leopoldo Moreau", bromeó un hombre de peso de la Casa Rosada recordando el 2.34% que obtuvo Moreau en 2003, lo que fue el inicio de la mayor decadencia radical hasta que desembocaron en los brazos del kirchnerismo.

Ahora vendrán los cambios en el Impuesto PAIS y las promesas al campo, progresiva quita de retenciones. Las ventas al exterior de leche crecieron 7% desde la suspensión de los derechos de exportación, una leading case de lo venidero en caso que se expanda el modelo al resto del sistema agro exportador. El sector privado tiene ahora en sus manos la posibilidad de hacer lo que dijo que iba a hacer con Mauricio Macri en 2015 y finalmente habrá llegado entonces el segundo semestre, cinco años después.

Dialoguistas. Emilio Monzó y Miguel Angel Pichetto.

Se celebró entonces la vuelta de Ganancias para casi 800.000 personas y el nuevo piso de Bienes Personales para 100 millones de pesos. "Ahora resta saber si los que nos pidieron que les demos una mano y puedan trabajar en paz, siguen con ganas de trabajar, no va a haber un mejor escenario para los que quieran hacer grande a Argentina que lo que se aprobó ayer, es ahora o no será". Lo resumió un importante funcionario de Casa Rosada ayer, mientras monitoreaba el debate y respondía los interrogantes De Santiago Caputo, hoy uno de los tres conductores del Gobierno junto con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y Javier Milei.

El crawling peg del 2% no sirve, o no es lo que pretenden quienes producen, hay quienes ven en el 5% la alineación de tasas, inflación y dólar para robustecer un plan económico que, con ley de bases en mano, pueda ser consistente y perdurable para sacar de la agenda constante el tema devaluación. Argentina encareció mucho en dólares y hay sectores exportadores que pretenden bajar costos en pesos, una vieja urgencia que no cambió.

"Tienen RIGI, Ganancias, blanqueo, privatizaciones y Bienes Personales, ahora es la hora de ponerla, el que no la pone, nos vamos a encargar de que se sepa los que nos pidieron determinadas condiciones para terminar con la decadencia nacional y no cumple con su palabra". Un parlamentario liberal de los duros tiene esa mirada que conserva cierto rencor para con algunos sectores productivos que "traicionaron" a Mauricio Macri años atrás. El régimen de grandes inversiones es lo que soñaron muchos, sumado al blanqueo en un país donde hay más dólares afuera que adentro del colchón para lograr una informalidad cercana al 50% con sectores como el agro que según el INDEC llega al 62% de empleados irregulares.

Arriba las manos. 147 acompañaron para la ley de bases.

En Chajarí, Entre Ríos, los camiones tiran las mandarinas, no las pueden pagar, el consumo se derrumba producto de la falta de dinero y el video se hizo viral. En el país de los alimentos, se descartan habiendo abastecido toda la zona, el pasar de los días empieza a perfumar la zona y las frutas se tiran una vez cubiertos los gastos de gasoil. Es algo de lo que pasa en muchos lugares del país. La ley de bases pone al Gobierno ahora con una nueva lanza para despejar dudas: los que no liquiden, inviertan y generen empleo para recuperar el consumo y dinamizar el proceso de la economía doméstica, conocerán la furia liberal.

El pacto de Mayo, devenido en la firma de julio, será el escenario para encontrar productores, empresarios y dirigentes de distinto pelaje partidario y dar por terminado el periodo de prueba. La ley de bases contiene muchas de las exigencias que se declamaban para poder empezar a invertir, y el campo apoya a Javier Milei y llegó la hora de la verdad para el sector. Buscarán un acuerdo con aprobación parlamentaria para detallar el programa de trabajo en 2025, pero el puntapié estaba en la reforma laboral y las facilidades para la contratación en un sector donde la informalidad laboral es de las más altas de toda la economía.

Las emergencias eran once, pero finalmente serán administrativa, financiera, económica y energética por doce meses le dieron tranquilidad al Gobierno, que buscará dar por terminado el déficit energético heredado de la gestión anterior y buscará posicionar las exploraciones de Vaca Muerta para mejorar y aumentar la producción y definir un nuevo cuadro de energía barata y de calidad. Los que inviertan dentro del RIGI podrán disponer de sus dineros para empezar a colocar el 20% en dos años, 40% en cuatro años y el 100% luego de cuatro años. Mínimo. Máximo Kirchner peleo por Ganancias, pero el mínimo no imponible se aprobó en Diputados.

Así entonces, el Gobierno aplaudió, lograron esconder un elefante en la manada de elefantes. EL kirchnerismo confirmó que no es más una oposición obturadora ni protagonista. La consolidación de la crisis del PRO también enorgullece a los armadores liberales, que ven el año que viene la cristalización de la ruptura amarilla para sumar algunos y descartar los macristas que no consideren pertenecientes a la revolución liberal.

Mientras tanto y en silencio, el Gobierno empezó desde Casa Rosada a tejer las alianzas para el año que viene. La formalidad de la ley de partidos en Buenos Aires avanza, el armado porteño también, y Guillermo Francos y Eduardo Lule Menem cada uno y sin pisarse en distintas quintas, conversan con potenciales candidatos. Empieza entonces el gobierno, no hay excusas, tiempo ni espacio para incumplidos.