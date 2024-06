El Gobierno consiguió su primera ley en una sesión que dejó expuestas las fracturas de los principales bloques

Martín Menem mira para arriba, sonríe, aplaude y cierra el puño, acaba de sancionar la Ley Bases. La Cámara de Diputados de la Nación le acaba de dar a Javier Milei su primera ley después de más de seis meses de gestión, con 147 votos afirmativos y 107 negativos. La jornada quedó sellada por traiciones internas y llamados a último momento para conseguir cada voto.

En todo momento el oficialismo confió en que iba a tener los votos para aprobar los cambios de la Ley Bases, la vuelta del Impuesto a las Ganancias y la reducción de Bienes Personales, y que no iban a alcanzar los dos tercios para sostener el artículo 111. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de recelos internos hacia adentro de los propios bloques, un capítulo más del crujido que vienen sufriendo las coaliciones políticas en Argentina desde que Javier Milei ganó las elecciones.

Karina Milei llegó al Congreso un rato después de las 19 acompañada por su mano derecha Eduardo “Lule” Menem, tío del presidente de la Cámara, y escoltada por Sharif Menem, sobrino del presidente de la Cámara. La hermana del presidente se reunió con algunos diputados libertarios como el jefe del bloque Gabriel Bornoroni y saludó al personal de la Cámara baja.

La vice no se quiso quedar atrás y un ratito más tarde se ubicó en el palco preferencial de la Cámara de Diputados. Posó, con una blusa bordó y un labial del mismo color, para las cámaras de los reportes gráficos que inmortalizaron su imagen con su mirada seria y su vista en el horizonte. Para ese momento ya se sabía que la jornada iba a terminar con una victoria para La Libertad Avanza.

La hermana del presidente junto al jefe de Gabinete minutos antes de la votación. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

La aparición de los pesos pesados de La Libertad Avanza no le cayó bien a ninguna de las partes. "Es raro que aparezca ahora que ya está todo cocinado, cuando había que estar era difícil traer a funcionarios", comentaron cerca de la vice. En el debate en el Senado, Villarruel expresó en varias ocasiones su malestar con la Casa Rosada porque no le daban lugar en la negociación y ponían fechas límites que luego no se cumplían.

Un ratito antes de la votación la hermana del presidente se sentó en el palco en el que había estado Villarruel. Esta vez acompañada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, uno de los artífices de los acuerdos a los que se llegó en el Congreso.

Las tensiones del peronismo y la mira en San Juan y Catamarca

El peronismo también llegó a la sesión en un clima de desconfianzas internas. Un día antes de la sesión el bloque que conduce Germán Martínez tuvo una reunión de más de seis horas para debatir qué posición tomar en la jornada. En el encuentro fue creciendo la temperatura a medida que pasaban las horas. El diputado Sergio Palazzo se paró y amenazó a los diputados peronistas por Catamarca de expulsarlos del Partido Justicialista si votaban a favor de la vuelta del impuesto a las Ganancias, según consignaron distintas fuentes parlamentarias.

Germán Martínez jefe del bloque peronista en Diputados. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

"A qué trabajadores van a representar si defienden este tributo", dijo a los gritos el representante de la Bancaria en Diputados. "Representa a los trabajadores que tienen los sueldos más altos del país y no tiene idea de cómo gobernar una provincia", replicaron desde Catamarca a MDZ y explicaron que la vuelta de este tributo para la provincia que gobierna Raúl Jalil implica un monto de $47.485 millones anuales.

La misma sospecha estuvo durante todo el día con los tres sanjuaninos respecto a la Ley Bases, que ya habían votado. A diferencia de la votación de la primera sesión por esta ley acá sólo se votó por la aceptación o el rechazo a los cambios que impuso el Senado. Es decir, que no se abre la discusión por cada artículo. Por eso, si querían defender el RIGI debían votar a favor de toda la ley, algo que le puso los pelos de punta a Máximo Kirchner. Finalmente referente de este espacio, Walberto Allende aclaró que no pueden votar "una reforma laboral que destroza los derechos laborales”, pero aclaró que “valora los incentivos a la actividad minera".

El radicalismo no pudo contener votos a favor del Gobierno

El radicalismo hizo malabares durante toda la jornada para que estén los votos para Ganancias, el poroteo más reñido de todos. El jefe de bloque, Rodrigo De Loredo, estuvo hasta último momento intentando contener los votos de tres diputados que el pasado 30 de abril habían votado a favor de este tributo, y se querían oponer, pero finalmente acompañaron. Estos son los bonaerenses Fabio Quetglas y Karina Banfi, y la rionegrina Roxana Reyes, que se abstuvo. Tampoco logró convencer a ninguno de los diputados del subbloque de Facundo Manes que también mantuvo su voto en contra, ni de los de Evolución Radical. El Gobierno pagó ayer la primera cuota del pacto que tenían con los rectores universitarios y eso hizo que no se perdieran más votos.

En el bloque radical también hablan del "efecto de Senado". Los cambios que planteó Martín Lousteau a Bienes Personales caló hondo en el grupo de diputados de Evolución Radical. Hasta último momento Carla Carrizo, Mariela Coleta y Danya Tavela no definían si acompañaban o no y finalmente decidieron respaldar al Lousteau y rechazar lo que aprobó Diputados.

La definición fue voto a voto

Otra de las que titubeó durante toda la jornada fue la excandidata a gobernadora de La Libertad Avanza Carolina Píparo. Primero dijo a los operadores oficialistas que acompañaba, después le filtró a la prensa que "lo estaba pensando". Inmediatamente llegaron los llamados de la Casa Rosada y la platense aceptó votar todos los despachos oficialistas.

Marcela Pagano también estuvo durante toda la jornada que venía a la sesión. La diputada libertaria está atravesando complicaciones en su salud y debe pasar estas horas en reposo. Poco de esos diagnósticos médicos entiende la política, menos aún cuando faltan los votos para una ley que junta dinero para distribuir en las provincias. Lo mismo ocurrió con Florencio Randazzo estuvo en la misma situación, tiene a un familiar internado.

Después de más de seis meses, La Libertad Avanza debutó con su victoria política y sacó dos mega leyes que pasaron por la motosierra de la rosca política: la primera versión de la Ley Bases llegó con 664 artículos. La que se aprobó quedó con 238. De la treintena de empresas a privatizar, sólo quedaron seis y de las 16 materias de emergencias por cuatro años, quedaron solo cuatro y por uno.