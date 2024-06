En vivo: empezaron los discursos de cierre y se acerca la votación de la Ley Bases

La Libertad Avanza espera aprobar definitivamente la Ley Bases y el Pacto Fiscal en una nueva sesión especial en la Cámara de Diputados. El primero de los proyectos se aprobará tal cual llegó del Senado, mientras que en el segundo se insistirá con lo que aprobó la Cámara baja respecto al impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el artículo 111 que obliga al gobierno a revisar el gasto tributario.

22.06 - Los diputados confirman cómo van a votar

La sesión por la Ley Bases en Diputados entra en una etapa de definición. El sanjuanino Walberto Allende dio a entender que votará en contra: "No podemos acompañar una reforma laboral como esta". "Aunque reconocemos los beneficios que tiene para la Ley Minera", advirtió para referirse al RIGI. Este legislador apoyó este régimen en la última sesión del 30 de abril.

19.30 - También llegó Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, quien mantuvo reuniones hasta último momento antes del inicio del debate de este jueves, también sondeó el debate desde cerca: "Vine para celebrar con nuestro bloque y los aliados. El kirchnerismo siempre va a tratar de obstaculizar, hasta que se dé cuenta que el pueblo argentino quiere un cambio. Le falta entender eso al kirchnerismo", afirmó.

19.13 - Villarruel en el recinto

La vicepresidente de Nación y titular del Senado escuchaba esta noche el tratamiento de la Ley Bases desde uno de los palcos de Diputados. En los pasillos de Diputados, habló brevemente con la prensa y destacó el consenso logrado con los bloques dialoguistas: "Muy contenta. Es el trabajo de muchos senadores y diputados".

Villarruel desde los palcos de Diputados

También se la vio a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei pero no hizo declaraciones públicas.

17.45 - El cepo se metió en el debate

Ricardo López Murphy, diputado del bloque Hacemos Coalición Federal, metió la discusión del cepo cambiario en el debate de la ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados. Pidió frenar con la "incertidumbre" y le exigió al Gobierno que envíe el Presupuesto, el plan financiero y monetario.

"Es disparatado que persista después de esta ley el cepo massista-kirchnerista. Continúa ese cepo de características maquiavélicas que hemos tenido, no funciona, no ha funcionado, ni funcionará", expresó el economista. Y fundamentó las críticas en que "en junio, en el momento de auge de la cosecha gruesa, el Banco Central no compra divisas... es como que en Mar del Plata el hotel estuviera vacío en enero". "Tenemos que hacer un sistema parecido al resto del mundo", concluyó y habló de "infantilismos que ignoran la realidad".

También se despachó con críticas al dólar blend para los exportadores. "Es una cosa para los vinos, no para el sistema cambiario", espetó.

16.03 - El kirchnerismo amenaza con judicializar la sesión

En línea con la posición que habían tomado en las comisiones, el bloque Unión por la Patria amenazó con judicializar la aprobación del impuesto a las Ganancias y la reducción de Bienes Personales. "El Senado las rechazó, no existen en el reglamento del tratamiento parlamentario", dijo Vanesa Siley.

"Toda ley debe respetar principio de bicameralidad", comenzó Siley. "Cada ley obtenida en la ley ómnbus tiene autonomía normativa, se estructuran como leyes propias", indicó.

15.18 - El oficialismo defiende los cambios en la Ley Bases

En su rol de miembro informante, el presidente de la comisión de Legislación General, Santiago Santurio (La Libertad Avanza) defendió las modificaciones que el Senado le impuso a la Ley Bases. "E proyecto es fruto de un gran acuerdo que se ha desarrollado con una idea profunda", introdujo y remarcó: "Los acuerdos son medios no fines"

"El fin que nos propusimos en campaña es defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los argentinos eso es lo irrenunciable", sentenció Santurio. También destacó que "durante seis meses sin ninguna ley los índices macroeconómicos mostraron que se tomó el camino correcto". "Esperamos que esta ley nos permita ir más rápido", indicó.

13.50 - Se calienta el debate en el Congreso, en la previa de la Ley Bases

La sesión comenzó con una serie de cuestiones de privilegio que pidieron una veintena de diputados. Uno de los que levantó el tono de la discusión fue Fernando Iglesias (PRO). "Sería bueno que empezaran por repudiar el golpe de Estado de 1943, que fue el origen de su partido y que se llamó Juan Domingo Perón", indicó.

12.48 - Unión por la Patria puso carteles por Loan en sus bancas

Al comienzo de la sesión los diputados del bloque Unión por la Patria pusieron una cartel con la foto de Loan, el chico de cinco años que se perdió en Corrientes, y que la Justicia averigua el delito de trata de persona. El cartel pide a quién tenga alguna información, que llame a la línea 134. Los carteles de Unión por la Patria por Loan.

12.34 - Juraron dos nuevas diputadas del Frente de Izquierda

El primer trámite parlamentario de la sesión fue el juramente de las dos nuevas diputadas del Frente de Izquierda Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer. Asumieron en reemplazo de Myriam Bregman y Romina Del Plá, respectivamente, que dejaron su lugar para rotar las bancas, una práctica del Frente de Izquierda.

12.26 - Con un sólido quórum empezó la sesión

Con más de 130 diputados presentes, Marín Menem abrió la sesión en Diputados para tratar la Ley Bases y el Pacto Fiscal. Estuvieron presentes los diputados del PRO, de la Libertad Avanza, del radicalismo y de los bloques provinciales.