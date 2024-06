Cornejo le restó importancia a la “manoseada” elección interna del PRO mendocino

Este domingo los afiliados del PRO votarán para elegir a las nuevas autoridades partidarias en medio de un clima de tensión con denuncias cruzadas que han marcado todo el proceso electoral. La vicegobernadora Hebe Casado se enfrentará al senador provincial demarchista Gabriel Pradines por la conducción del partido amarillo, principal aliado de la UCR en Cambia Mendoza. En la antesala de los comicios, el gobernador Alfredo Cornejo opinó de la interna y lamentó que haya sido una elección “tan manoseada”, a la vez que pronosticó que será una “guerra de aparatos”.

El mandatario provincial inauguró este viernes tres nuevos edificios del Sistema Penitenciario de Mendoza en el predio del complejo San Felipe y allí fue consultado por el proceso electoral que afrontará el partido aliado del oficialismo que aspira a presidir su vicegobernadora.

“Le doy poca trascendencia porque está tan manoseada esa elección que no sé qué utilidad tiene. Se supone que las elecciones internas de los partidos para ver la representatividad que cada cual tiene. En esa elección participa gente que no ha estado en el PRO, que no ha estado en el frente Cambia Mendoza”, expresó Cornejo haciendo referencia a las irregularidades que tenido la previa de los comicios.

A su vez, hizo hincapié en que hasta ayer no se había informado las escuelas en las cuales los afiliados del PRO podrían concurrir a votar. “Me preocupa que si lo que se está buscando es representatividad de la institución y las escuelas se saben dos o tres días antes, la verdad que veo que puede caer en ilegítima la elección muy fácilmente, gane quien gane”, anticipó.

La vicegobernadora Hebe Casado es una de las contendientes en la interna del PRO.

En tanto, el dirigente radical pronóstico que los comicios del domingo podrían convertirse en una guerra de aparatos entre los dos sectores que compiten. “Cuanto más chicos sean los números de votación, más influencia tienen los aparatos estatales. Entonces, veo que esto de las escuelas es un dato muy malo, cuando se conocen las escuelas con tiempo de antelación, la gente espontáneamente que quiere ir se va a mover. Cuando se conocen 72 horas antes, me parece que está claro que va a ser una guerra de aparatos y eso no es representativo”, afirmó.

De todas maneras, el mandatario mendocino destacó como dato positivo que avance en la normalización del partido que se encuentra intervenido desde el año pasado.

Vale recordar que la intervención del PRO local se produjo luego de que uno de sus principales referentes, Omar De Marchi, decidiera romper la alianza con Cambia Mendoza para competir por la Gobernación fundando La Unión Mendocina.

Esta decisión generó un cisma interno en el partido amarillo entre el sector demarchista y los dirigentes que decidieron permanecer como aliados del radicalismo e impulsar la candidatura a gobernador de Alfredo Cornejo.