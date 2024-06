Causa cooperativa fantasma: Janina Ortiz se anotó una victoria en la Justicia

Janina Ortiz, diputada provincial suspendida de su banca mientras afronta dos causas judiciales que la tienen como una de las principales protagonistas, recibió una buena noticia este jueves en la investigación que la involucra por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública” a través de una cooperativa de trabajo.

Allí, se la señala como presunta coautora en el supuesto desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra. En esa causa ya están imputados el exintendente de Las Heras Daniel Orozco y varios exfuncionarios municipales y la Fiscalía pidió que ocurriera lo mismo con Ortiz a la brevedad, precisamente, mañana viernes. Esto fue descartado por la Justicia, por lo que la legisladora y su defensa consiguieron ganar tiempo.

Semanas atrás, Janina Ortiz fue imputada formalmente por coacciones. El proceso está vinculado a una acusación contra Ortiz, realizada por una exempleada municipal, quien denunció que la exsecretaria de Gobierno lasherina la habría amenazado para obligarla a mantener relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo y así obtener información sensible. Se trata del exsubsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart, quien aparecería en la grabación de la cual se desprendió la denominada causa "cooperativas fantasmas".

En base a esa imputación, el Ministerio Público dio por acabadas las vías recursivas y citó a Ortiz para imputarla formalmente en la otra causa que la compromete: la de administración fraudulenta por desvío de fondos del municipio. La Fiscalía de Delitos Económicos entendió que ya no existen motivos para seguir postergando la imputación formal de la exsecretaria de Gobierno de Las Heras. Por ese motivo, se la citó para que el día 28 de junio a las 8.30 sea notificada de la imputación formal en la causa que investiga el posible desvío millonario de fondos.

La defensa de Ortiz se opuso a lo propuesto y presentó un pedido de nulidad. Al final, la jueza Dolores Ramón resolvió a favor de la diputada lasherina y de, esta manera, no será imputada en las próximas horas. No obstante, no significa que no pueda ocurrir en el futuro. La imputación de Ortiz en la causa por coacciones llegó tras el rechazo de un recurso de Casación y de un recurso extraordinario federal ante la Corte. En lo que respecta a cooperativas, el camino es el mismo. La Justicia debe resolver en estos dos aspectos mencionados para que se allane el camino.

Dolores Ramón dio a entender que la Fiscalía no puede hacer oficial la imputación si en el medio del proceso la causa está en una instancia que involucra a la Suprema Corte debido a los recursos presentados por el equipo legal de la exfuncionario lasherina.

En diálogo con MDZ, la abogada de Janina Ortiz, María Elena Quintero, sostuvo tras la reciente decisión de la jueza: "El 19 de junio, cuando la imputaron por acciones, nosotros pedimos que vaya a declarar en calidad de informada, que es la situación en la que se encuentra en al causa cooperativas. Fue un pedido verbal y ese día el fiscal respondió que, teniendo en cuenta lo de coacciones, la citaba para imputarla. Eso está afuera del marco de la ley. Entonces, acudí a la jueza y pedí la nulidad de ese decreto porque era violatorio a la norma constitucional y al código de procedimientos".

"Es la llave jurídica que encontré para encontrar que es nulo. La jueza dijo que se respetara el derecho de defensa y que la Corte se expidiera. Ni siquiera es en el mismo Tribunal ni es el mismo planteo jurídico", disparó en relación a lo suscitado por el fiscal Juan Ticheli.

La Corte tiene que expedirse por el pedido de casación presentado y, además, a Quintero aún le queda un recurso federal. La causa sigue su curso, pero Ortiz evitó momentáneamente la imputación.