Paritarias: los gremios judiciales rechazaron la oferta y vuelven al paro

En el marco de la reanudación de las negociaciones paritarias entre los gremios estatales y el Gobierno de Mendoza, tanto la Asociación de Funcionarios Judiciales como Empleados Judiciales rechazaron este miércoles la oferta salarial que puso sobre la mesa el Ejecutivo. Ambos anunciaron un nuevo paro que recrudece la tensa relación entre la administración del gobernador Alfredo Cornejo y dichos sindicatos.

Los dos encuentros tuvieron lugar un día después de que la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza diera por fracasado el periodo de conciliación obligatoria que se había dictado hace 20 días con los gremios de empleados y funcionarios judiciales. El proceso se determinó a pedido de la Corte mendocina por los paros reiterados que llevaron los judiciales en medida de protesta por mejoras salariales después de la segunda mitad de mayo y que afectó la prestación del servicio de Justicia.

Al igual que viene ocurriendo con los demás gremios, el ofrecimiento consistió en una suba del 5% en julio, 5% en agosto y 5% en septiembre. Se suman otros ítems en particular que fueron discutidos por ambas partes. Funcionarios Judiciales acordó con el Gobierno pasar a cuarto intermedio hasta el lunes 1 de julio. Empleados Judiciales retomará las conversaciones este viernes. No obstante, ambos oficializaron nuevas medidas de fuerza que impactarán de lleno en la Justicia.

En diálogo con MDZ, el titular de Funcionarios Judiciales, Marcelo Fekonja, señaló: "Rechazamos la propuesta del Ejecutivo porque en un primer momento ofrecieron el 5% de cada mes como propuesta general. Después intentaron mejorar con algunos ítems que, a nuestro entender, eran insuficientes. No llevaron nada sobre jornadas de trabajo por encima de las 6 horas ni para aquel personal que trabaja sábados y domingos. Tampoco sobre cómo van a hacer con los ayudantes fiscales para respetarles las horas de descanso que no tienen".

Respecto al paro convocado, detalló que será desde "el viernes 28 de junio a las 23 hs hasta el domingo 7 de julio hasta las 23 hs". "Tampoco se va a prestar servicio en dependencias que se trabaja sábado domingo, como el cuerpo médico forense", aportó. En tanto, indicó que los fueros "civil, penal, laboral y de familia, las medidas de fuerza serán el jueves 4 de julio y viernes 5. Este viernes tenemos asamblea en todas las circunscripciones".

Fekonja también cuestionó que el Gobierno haya descontado los días de paro anteriores en las liquidaciones de haberes a cobrar este viernes. "Nos enteramos que maratonicamente han hecho los descuentos de días de paro. En cinco horas cargaron todo cuando en otras situaciones se tardan más de 30 días. Eso será también un tema a discutir en el cuarto intermedio".

Por su parte, Ricardo Babillón, secretario general de Empleados Judiciales, indicó a este diario que "la propuesta es totalmente insuficiente porque no trae solución al conflicto. Simplemente nos ofrecen el 5% para cada mes y sin contemplar el conflicto que suscitó hacia atrás. No trajeron propuestas para las oficinas fiscales, que es uno de los temas más críticos".

En ese orden, señaló que habría paro "a partir del lunes 1 de julio con asamblea y movilización permanente". Respecto a la finalización, aseguró que "se decidirá en la asamblea. Puede ser el lunes, dos días, tres o todos los días de la semana que viene".

Tensiones entre el Gobierno y los judiciales

La semana pasada -antes de la reapertura de paritarias-, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cargó contra el sindicato que nuclea a los empleados del Poder Judicial.

“Todos los gremios del sector público y todos los gremios del sector privado no están en conflicto social. Han tenido sus paritarias y están trabajando y no hay huelgas en Mendoza, no hay paros ni ninguna otra actividad”.

Reconoció que existe un problema general de pérdida de salario y que fundamentalmente afecta a la actividad privada y más aún al mercado laboral informal, que no cuenta con una instancia de paritarias. Ante este escenario, sostuvo que “el conflicto de los gremios judiciales yo lo veo fuera de contexto, no comprenden que el Estado puede pagar determinados sueldos, y sí lo comprenden el resto de los gremios públicos y privados”.